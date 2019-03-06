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"Джаз! Коты! Весна!": Национальный центр современных искусств открыл сезон

07.03.2019 15:28 — Разное | Интерфакс  
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В древнем Египте кошки были священными животными, которые уже тогда, тысячи лет назад, очень часто становились "моделями" для рисунков, барельефов, скульптур. В наше время "котики" - фото, видео, мемы с ними - стали одним из символов интернета. Однако и серьезное искусство не обходит их стороной. Этой весной Национальный центр современных искусств открыл новый сезон ярким проектом "Джаз! Коты! Весна!".

"Джаз! Коты! Весна!": Национальный центр современных искусств открыл сезон
Организаторы пригласили поучаствовать в выставке всех желающих, как профессионалов, так и любителей. Поступило более сотни заявок, как от таких известных художников, как Андрей Ревяков, Александр Демидов, Сергей Писаренко, Елена Шлегель, Валентин Нуднов, Сергей Стельмашонок и других, так и от для от начинающих, включая пятилетних малышей. Авторы проекта отобрали из них самые яркие, талантливые, наполненные весенним настроением работы.

"Джаз! Коты! Весна!": Национальный центр современных искусств открыл сезон
Также в выставке, которая продлится до конца марта и завершится благотворительной акцией, принимают участие белорусские звезды: Лариса Грибалева, Тамара Лисицкая, Мелитина Станюта и многие другие.

Концепция проекта олицетворяет актуальное настроение: весна, "кошачьи игры", и конечно джаз! В преддверии Международного женского праздника появился еще один небанальный вариант подарка любимой.

"Джаз! Коты! Весна!": Национальный центр современных искусств открыл сезон
Весна несет разнообразие цвета, ощущений, новых ожиданий и радостных встреч. Весна – время, когда пора что-то изменить и измениться самим. А импровизация и ритм джаза как ничто другое лучше соответствует весеннему настроению, когда хочется подчиниться импульсивным порывам и поступкам.

"Джаз! Коты! Весна!": Национальный центр современных искусств открыл сезон
Работа выставочного проекта продлится с 7 по 31 марта, по адресу: Минск, проспект Независимости, 47.

Лиза Кленкова, фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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В древнем Египте кошки были священными животными, которые уже тогда, тысячи лет назад, очень часто становились "моделями" для рисунков, барельефов, скульптур. В наше...
 
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