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"Джаз! Коты! Весна!": Национальный центр современных искусств открыл сезон
В древнем Египте кошки были священными животными, которые уже тогда, тысячи лет назад, очень часто становились "моделями" для рисунков, барельефов, скульптур. В наше время "котики" - фото, видео, мемы с ними - стали одним из символов интернета. Однако и серьезное искусство не обходит их стороной. Этой весной Национальный центр современных искусств открыл новый сезон ярким проектом "Джаз! Коты! Весна!".
Концепция проекта олицетворяет актуальное настроение: весна, "кошачьи игры", и конечно джаз! В преддверии Международного женского праздника появился еще один небанальный вариант подарка любимой.
Лиза Кленкова, фото автора
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В древнем Египте кошки были священными животными, которые уже тогда, тысячи лет назад, очень часто становились "моделями" для рисунков, барельефов, скульптур. В наше...
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