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Тимошенко письменно пообещала избирателям восстановить территориальную целостность Украины

07.03.2019 15:22 — Разное | Интерфакс  
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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко подписала обязательства перед избирателями на случай избрания ее главой украинского государства. В частности, она обещает восстановить территориальную целостность государства.

"Мы не берем на себя (обязательство - ИФ) окончание войны за две недели, потому что мы ответственные политики. Но то, что мы абсолютно точно установим мир на всей территории Украины, в этом сомнений нет. Донбасс и Крым будут возвращены", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По словам лидера "Батькивщины", ее отпечатанные обязательства получат избиратели, и если она их не выполнит, то готова будет уйти с должности президента.

"Все люди в Украине получат мое письменное обязательство и, если я это письменное обязательство не выполню, я напишу заявление об увольнении с должности президента и уйду. Потому что если мы не выполним все пункты этого лаконичного, четкого, понятного обязательства, нечего президенту делать на этой должности", - отметила Ю.Тимошенко.

При этом кандидат выразила уверенность, что она и члены ее команды с этой задачей справятся.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в числе обязательств также - введение страховой медицины, снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсий, поддержка многодетный семей.

 
 
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Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко подписала обязательства перед избирателями на случай избрания ее главой украинского государства. В частности, она...
 
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