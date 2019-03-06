Определилась четверка финалистов турнира МЭТА’19. CS:GO

Белорусская федерация киберспорта объявила о завершении открытых квалификаций чемпионата МЭТА'19. CS:GO, ставшего продолжением полюбившейся многими серии турниров. На протяжении трёх дней более 50 коллективов испытывали свои силы в Counter-Strike. Каждый, от новичка до профессионала, смог принять участие в отборочных играх, однако даже опытным игрокам пришлось приложить немало усилий, чтобы заработать путёвку на чемпионат. Так новому CS:GO-составу ФК “Динамо-Брест” квалификации покорились лишь со второй попытки, равно как и молодежному составу известной киберспортивной организации Nemiga Gaming. Интерес к турниру выказали и команды зарубежных организаций, например, коллектив NoName, игроки которого некогда выступали за тег GoodJob. Однако отборочный тур МЭТА’19 оказался многим опытным участникам не по зубам.

Таким образом, по итогам квалификаций были определены 4 команды, которые получили квоты в финальную часть турнира:

SHIPACHI

Amazing Wicked Team

Zorka

FCDB Esports.

Уже в это воскресенье (10 марта) они сразятся за титул чемпионов МЭТА и призовой фонд в 3000 рублей. Победителю турнира достанется 1600 рублей, команда, занявшая второе место, заработает 800 рублей, а коллективам, занявшим 3-4-е места, вручат по 300 рублей.

Для игроков Белорусской федерацией киберспорта на базе компьютерного клуба «Тарантул» (ул. Долгобродская, 24, ДК МТЗ) будет построена специальная игровая зона с площадками для команд. Зрители смогут наблюдать за матчами турнира на платформах «ВКонтакте», Twitch и на телеканале МIНСК ТV. Начало в 12:00.

Партнерами чемпионата выступают Альфа-Банк, букмекерская компания «Пари-Матч», компании Omen, HyperX, DxRacer, Joma и MediaCube.

Информационные партнеры: Onliner.by, БелТА, Relax.by, еженедельник «Аргументы и факты», телеканалы Беларусь 5 и МIНСК ТV.

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Белорусская федерация киберспорта — организация, содействующая развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности. Федерация создана 27 декабря 2016 года и за время существования провела более пятнадцати киберспортивных мероприятий.

МЭТА — серия турниров в нескольких дисциплинах, проводимых Белорусской федерацией киберспорта. Основными задачами МЭТА являются популяризация киберспорта в стране и повышение профессионального уровня белорусских киберспортсменов.