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Портрет белорусок, которые берут кредит: исследование банка
Как рассказала заместитель директора департамента розничного бизнеса Банка Дабрабыт Вера Януть, средний возраст белоруски, которая берет кредит в банке сейчас колеблется в пределах 32-45 лет.
«Чаще всего к нам за кредитом обращаются работницы сферы услуг, торговли и производства» – пояснили в банке. При этом самыми популярными целями потребительского кредитования у дам стали: ремонт, мебель, отдых, бытовая техника и авто.
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В преддверии международного женского дня, 8 марта, Банк Дабрабыт составил портрет белорусок, которые берут кредит на потребительские нужды. Каков их доход, на что...
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