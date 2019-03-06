Портрет белорусок, которые берут кредит: исследование банка

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Как рассказала заместитель директора департамента розничного бизнеса Банка Дабрабыт Вера Януть, средний возраст белоруски, которая берет кредит в банке сейчас колеблется в пределах 32-45 лет.

«Чаще всего к нам за кредитом обращаются работницы сферы услуг, торговли и производства» – пояснили в банке. При этом самыми популярными целями потребительского кредитования у дам стали: ремонт, мебель, отдых, бытовая техника и авто.