С праздником, дорогие женщины!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником весны – Днем женщин!





Ваши знания, талант и огромное трудолюбие дают блестящие результаты в разных сферах. На производстве, на государственной службе, в науке, творчестве, спорте вы уверенно идете вперед и добиваетесь своей цели. И при этом не утрачиваете душевности, мягкости и красоты, остаетесь хорошими матерями, женами и хозяйками, верными и надежными спутницами.

Милые женщины! Вы умеете жить полной и гармоничной жизнью, открывать красоту в самых обыденных вещах, создавать вокруг себя атмосферу душевного тепла, быть добрыми советчицами для нас, мужчин.





Примите слова восхищения, благодарности и преклонения за то, что вы делаете для сохранения семейных традиций. Пусть вам сопутствует удача, благополучие, хорошее настроение, радость открытий и творчества. Пусть в ваших домах царят согласие и достаток, никогда не смолкает детский смех, а мужчины окружают вас любовью, вниманием и заботой. Здоровья, успехов, счастья и добра вам и вашим близким.

Районный исполнительный комитет.

Президиум районного Совета депутатов.