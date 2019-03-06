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С праздником, дорогие женщины!

07.03.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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С праздником, дорогие женщины!

 Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником весны – Днем женщин!


Ваши знания, талант и огромное трудолюбие дают блестящие результаты в разных сферах.  На производстве, на государственной службе, в науке, творчестве, спорте вы уверенно  идете вперед  и  добиваетесь своей цели.  И при этом  не утрачиваете душевности, мягкости и красоты, остаетесь хорошими матерями, женами и хозяйками, верными и надежными спутницами.
Милые женщины! Вы умеете жить полной и гармоничной жизнью, открывать красоту в самых обыденных вещах, создавать вокруг себя атмосферу душевного тепла, быть добрыми советчицами для нас, мужчин.

Примите слова восхищения, благодарности и преклонения за то, что вы делаете для сохранения семейных традиций. Пусть вам сопутствует удача, благополучие, хорошее настроение, радость открытий и творчества.  Пусть в ваших домах царят согласие и достаток, никогда не смолкает детский смех, а мужчины окружают вас любовью, вниманием и заботой.  Здоровья, успехов, счастья и добра вам и вашим близким.
Районный исполнительный комитет.
Президиум районного Совета депутатов.
 
 
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  От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – Днем женщин!
 
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