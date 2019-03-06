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Брифинг по вопросам организации телетрансляций II Европейских игр прошёл на стадионе «Динамо»
Новости Беларуси. Минский стадион «Динамо» в очередной раз распахнул двери для гостей из делегации компании, которая организует трансляции II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
6 марта представители нашей дирекции и гости обсудили все детали будущего сотрудничества. И в первую очередь решился вопрос о ввозе техники, необходимой для показа соревнований. Речь идет о порядка 30-ти большегрузных автомобилях, которые помогут получить качественную телевизионную картинку. Начать установку оборудования планируют уже в средине мая.
Маноло Ромеро, исполнительный директор компании ISB, домашнего вещателя II Европейских игр:
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Новости Беларуси. Минский стадион «Динамо» в очередной раз распахнул двери для гостей из делегации компании, которая организует трансляции II Европейских игр,...
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