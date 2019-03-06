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«Юность» обыграла сборную U20 в рамках чемпионата Беларуси в экстралиге «А»
Новости Беларуси. Матчем между столичной «Юностью» и сборной U20 завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сильнее оказалась команда Михаила Захарова – 7:0. «Красно-синие» набирают 141 бал и готовятся к своим первым поединкам в плей-офф. В первом раунде минчане как раз таки сыграют с «молодежкой». Первая игра запланирована на 8 марта.
Дмитрий Дудик, старший тренер молодежной сборной Беларуси:
К слову, сам нокаут-раунд уже стартовал. Действующий обладатель Кубка Президента «Неман» с минимальным счетом обыграл «Лиду». Солигорский «Шахтер» дважды уступал «Металлургу», но все-таки дожал «сталеваров» в основное время 3:2. А «Динамо-Молодечно» на своем льду одержало трудную победу над «Гомелем». 7 марта состоятся вторые поединки.
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Новости Беларуси. Матчем между столичной «Юностью» и сборной U20 завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге «А», сообщили в программе...
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