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В Фаниполе произошёл смертельный наезд на женщину. Водитель автомобиля скрылся
Новости Беларуси. Вечером 6 марта в Фаниполе произошёл наезд на 33-летнюю женщину.
Как
Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, однако его личность была установлена. В настоящее время проводятся мероприятия по обнаружению и задержанию подозреваемого.
Весной 2019 года в Кобрине Volkswagen сбил девушку на пешеходном переходе.
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Новости Беларуси. Вечером 6 марта в Фаниполе произошёл наезд на 33-летнюю женщину. Как сообщает МВД Беларуси, пешеход шла по проезжей части и не была обозначена...
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