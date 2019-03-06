|
От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Одна из самых популярных поп-групп «нулевых» – ВИА Гра – образовалась в 2000 году. С тех пор у коллектива несколько раз менялся состав, а многие участницы группы начали заниматься сольной карьерой, в которой достигли успехов. Однако популярность пришла к каждой исполнительнице именно в коллективе, песни которого становились хитами.
Бессменным музыкальным продюсером группы является Константин Меладзе.
Мы собрали самых ярких участниц девичьего поп-проекта и посмотрели, как они изменились со времен участия в группе.
Алёна Винницкая
Участница первого состава «ВИА Гры». Была в коллективе три года – с 2000 по 2003. Сейчас Алёне 44 года. Она пишет песни и является их исполнительницей.
Надежда Грановская
Три раза
Анна Седокова
Участница «золотого» и самого успешного состава группы. Была в коллективе с 2002 по 2004 год. Затем
Вера Брежнева
Еще одна солистка «золотого» состава. В коллективе – с 2003 по 2007 год. После ухода из группы построила успешную сольную карьеру, стала сниматься в кино, вести телепроекты, а также заниматься общественной деятельностью – Брежнева посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Певице – 37 лет. Она мама двоих детей. С 2015 года замужем за продюсером Константином Меладзе.
Светлана Лобода
Яркая исполнительница была в составе группы в 2004 году. Затем начала сольную карьеру. Была представительницей Украины на конкурсе «Евровидение». Сейчас выпускает хиты, ездит с гастролями по всему миру и собирает огромные площадки. «Все люди как люди, а я суперзвезда», – это о Лободе. Является
Альбина Джанабаева
В составе «ВИА Гры» с 2004 по 2012 год. Одна из солисток, которая больше всего времени были в составе коллектива. Сейчас Джанабаевой – 39 лет. Она замужем за Валерием Меладзе. Они воспитывают двоих сыновей.
Меседа Багаудинова
С 2007 по 2009 год была в составе группы. После ухода начала заниматься сольной карьерой. Девушке – 35 лет. Она является мамой сына.
Татьяна Котова
В 2008 – 2010 годах была солисткой группы. В 2006 году стала обладательницей престижного звания «Мисс Россия». В коллективе заменила Веру Брежневу. Сейчас Татьяна занимается сольной карьерой. Девушке – 33 года.
Ева Бушмина
Два года была в составе группы – с 2010 по 2012. Затем стала заниматься сольной карьерой и сниматься в кино. Сейчас выступает под псевдонимом LAYAH. Еве – 29 лет. Является мамой дочки.
Миша Романова
Победительница реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру», где создатели группы искали новых солисток, чтобы полностью обновить коллектив. Пять лет была в составе трио – с 2013 по 2018. В минувшем году стала мамой. Мише – 28 лет.
Анастасия Кожевникова
Еще одна победительница реалити-шоу. Как и Романова, была в составе группы пять лет – с 2013 по 2018 год. Ушла из группы после окончания контракта и решила заняться сольной карьерой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из самых популярных поп-групп «нулевых» – ВИА Гра – образовалась в 2000 году. С тех пор у коллектива несколько раз менялся состав, а многие участницы группы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)