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От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»

07.03.2019 15:01 — Разное | СТВ  
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Одна из самых популярных поп-групп «нулевых» – ВИА Гра – образовалась в 2000 году. С тех пор у коллектива несколько раз менялся состав, а многие участницы группы начали заниматься сольной карьерой, в которой достигли успехов. Однако популярность пришла к каждой исполнительнице именно в коллективе, песни которого становились хитами.

Бессменным музыкальным продюсером группы является Константин Меладзе.

Мы собрали самых ярких участниц девичьего поп-проекта и посмотрели, как они изменились со времен участия в группе.

Алёна Винницкая

Участница первого состава «ВИА Гры». Была в коллективе три года – с 2000 по 2003. Сейчас Алёне 44 года. Она пишет песни и является их исполнительницей.

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Обними меня»

Надежда Грановская

Три раза была в составе коллектива. В первом составе – с 2000 по 2002 год. Затем из-за беременности на время пришлось оставить группу, однако в 2002 году Надежда снова стала участницей трио. В 2006 году покинула «ВИА Гру», а в 2008 году снова вернулась в коллектив и проработала в нем до 2011 года. Сейчас Грановской – 36 лет. Она является телеведущей, певицей, актрисой и дизайнером. Мама троих детей.

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/nadyameiher

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Притяженья больше нет»

Анна Седокова

Участница «золотого» и самого успешного состава группы. Была в коллективе с 2002 по 2004 год. Затем вышла замуж и стала мамой. Сейчас Анне – 36 лет. Она успешная певица, активный пользователь соцсетей, мама троих детей и дизайнер.

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/annasedokova

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Стоп! Стоп! Стоп!»

Вера Брежнева

Еще одна солистка «золотого» состава. В коллективе – с 2003 по 2007 год. После ухода из группы построила успешную сольную карьеру, стала сниматься в кино, вести телепроекты, а также заниматься общественной деятельностью – Брежнева посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Певице – 37 лет. Она мама двоих детей. С 2015 года замужем за продюсером Константином Меладзе.

Брежнева поделилась трогательным фото с Меладзе (читать далее).

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/ververa

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Притяженья больше нет»

Светлана Лобода

Яркая исполнительница была в составе группы в 2004 году. Затем начала сольную карьеру. Была представительницей Украины на конкурсе «Евровидение». Сейчас выпускает хиты, ездит с гастролями по всему миру и собирает огромные площадки. «Все люди как люди, а я суперзвезда», – это о Лободе. Является мамой двух дочек. Светлане – 36 лет.

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/lobodaofficial

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Биология». Светлана Лобода крайняя слева

Альбина Джанабаева

В составе «ВИА Гры» с  2004 по 2012 год. Одна из солисток, которая больше всего времени были в составе коллектива. Сейчас Джанабаевой – 39 лет. Она замужем за Валерием Меладзе. Они воспитывают двоих сыновей.

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Бриллианты»

Меседа Багаудинова

С 2007 по 2009 год была в составе группы. После ухода начала заниматься сольной карьерой. Девушке – 35 лет. Она является мамой сына.

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/mesedaofficial

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Emancipation»

Татьяна Котова

В 2008 – 2010 годах была солисткой группы. В 2006 году стала обладательницей престижного звания «Мисс Россия». В коллективе заменила Веру Брежневу. Сейчас Татьяна занимается сольной карьерой. Девушке – 33 года.

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/kottova

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Американская жена»

Ева Бушмина

Два года была в составе группы – с 2010 по 2012. Затем стала заниматься сольной карьерой и сниматься в кино. Сейчас выступает под псевдонимом LAYAH. Еве – 29 лет. Является мамой дочки.

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/layahmusic

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Алло, мам»

Миша Романова

Победительница реалити-шоу «Хочу V ВИА Гру», где создатели группы искали новых солисток, чтобы полностью обновить коллектив. Пять лет была в составе трио – с 2013 по 2018. В минувшем году стала мамой. Мише – 28 лет.

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/misharomanova

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Так сильно»

Анастасия Кожевникова

Еще одна победительница реалити-шоу. Как и Романова, была в составе группы пять лет – с 2013 по 2018 год. Ушла из группы после окончания контракта и решила заняться сольной карьерой. Вышла замуж в 2018 году.

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

От Брежневой до Лободы. Как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра»
Кадр из клипа «Перемирие»
 
 
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Одна из самых популярных поп-групп «нулевых» – ВИА Гра – образовалась в 2000 году. С тех пор у коллектива несколько раз менялся состав, а многие участницы группы...
 
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