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Волонтерский отряд БРСМ окажет помощь транспортникам во время II Европейских игр

07.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Во время II Европейских игр в Минске сформируют волонтерский отряд, который будет оказывать содействие государственному предприятию "Столичный транспорт и связь" в координации вопросов, связанных с организацией перемещения участников и гостей игр, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.
 
"В состав отряда войдут 50 человек - это учащиеся столичных колледжей и высших учебных заведений. В их функции будут входить две основные задачи. Первая - это контроль за транспортной ситуацией в городе, то есть ребята будут помогать предприятию "Столичный транспорт и связь" отслеживать какие-либо сбои и оперативно об этом информировать штаб. Вторая задача - оказание помощи гостям и участникам II Европейских игр при перемещении по городу к местам проживания, спортивных соревнований, туристическим объектам", - сказал Сергей Клишевич.
 
Он отметил, что для ребят будет разработана специальная форма. "Это позволит гостям и участникам игр легко распознать волонтеров. Ребята будут дежурить на остановочных пунктах в основных транспортных узлах города и будут готовы в любую минуту оказать помощь. Все волонтеры пройдут специальную подготовку и, естественно, будут владеть иностранными языками", - добавил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ.
 
II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске, в них примут участие порядка 4 тыс. спортсменов из 50 стран.
 
 
 
Теги: Минск
 
 
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Во время II Европейских игр в Минске сформируют волонтерский отряд, который будет оказывать содействие государственному предприятию "Столичный транспорт и связь"...
 
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