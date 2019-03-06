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В России ввели штрафы и аресты за "неуважение" к власти в интернете

07.03.2019 15:13 — Разное | Партизан  
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Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении законопроект об административных штрафах за «явное неуважение» в интернете к обществу, представителям власти и государственным символам.



Согласно тексту поправок, нарушением будут считаться материалы «в неприличной форме» об обществе, государстве, государственных символах (флаге, гербе и гимне), Конституции и органах государственной власти (президенте, парламенте, правительстве и судах).

Поправки предполагают штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение грозит арестом на срок до 15 суток или штрафом от 100 до 200 тысяч (третье и следующие правонарушения — от 200 до 300 тысяч). 

Роскомнадзор также будет блокировать эти материалы в досудебном порядке по обращению Генпрокуратуры. 

Один из авторов законопроекта, депутат Дмитрий Вяткин, говорил, что речь в поправках идет «совсем уже об обсценной лексике и именно об оскорблении». 

А другой соавтор, сенатор Андрей Клишас, в разговоре с «Новой» уточнял: «Если целью этих высказываний будет исключительно оскорбление, то да, это может быть расценено как состав».


На заседании 7 марта Госдума также приняла и другой законопроект, который группа сенаторов во главе с Клишасом внесла в декабре, — т.н. закон о «фейковых новостях». 

Теперь если некорректная информация в СМИ несет «угрозу нарушения общественного порядка», Роскомнадзор по требованию прокуратуры будет требовать от редакции удалить неприемлемый материал.

 
 
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Депутаты Госдумы РФ приняли в окончательном чтении законопроект об административных штрафах за «явное неуважение» в интернете к обществу, представителям власти...
 
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