







Согласно тексту поправок, нарушением будут считаться материалы «в неприличной форме» об обществе, государстве, государственных символах (флаге, гербе и гимне), Конституции и органах государственной власти (президенте, парламенте, правительстве и судах).





Поправки предполагают штраф от 30 до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение грозит арестом на срок до 15 суток или штрафом от 100 до 200 тысяч (третье и следующие правонарушения — от 200 до 300 тысяч).





Роскомнадзор также будет блокировать эти материалы в досудебном порядке по обращению Генпрокуратуры.





Один из авторов законопроекта, депутат Дмитрий Вяткин, говорил, что речь в поправках идет «совсем уже об обсценной лексике и именно об оскорблении».





А другой соавтор, сенатор Андрей Клишас, в разговоре с «Новой» уточнял: «Если целью этих высказываний будет исключительно оскорбление, то да, это может быть расценено как состав».









На заседании 7 марта Госдума также приняла и другой законопроект, который группа сенаторов во главе с Клишасом внесла в декабре, — т.н. закон о «фейковых новостях».





Теперь если некорректная информация в СМИ несет «угрозу нарушения общественного порядка», Роскомнадзор по требованию прокуратуры будет требовать от редакции удалить неприемлемый материал.