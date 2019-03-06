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Oops! После письма жителей Довска Трампу власти передумали закрывать автовокзал

07.03.2019 15:00 — Разное | Партизан  
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13 марта в Довске возобновится работа местного автовокзала, который месяц назад в Гомельском облисполкоме посчитали убыточным и решили закрыть.



Напомним, 18 февраля автовокзал в Довске закрыли. Однако это решение не нашло поддержки со стороны сельчан. «Негде справить нужду, выбросить мусор в урну, переждать непогоду», — жаловались они. 

Решить проблему с помощью белорусских властей они уже не рассчитывали, поэтому обратились к Трампу. Тринадцать жителей Могилевской и Гомельской областей просили прислать им биотуалеты, урны для мусора, скамейки и печь-«буржуйку».

5 марта комиссия из представителей Рогачевского и Довского сельсоветов приехала в агрогородок, сообщил активист Алексей Павловский порталу «Деловой Гомель». Комиссия взвесила все «за» и «против» и решила вернуть все на круги своя. 


Вскоре обещают решить вопрос с урнами, но зайти в помещение с кассами и дождаться своего рейса можно будет уже с момента открытия автовокзала, то есть с 13 марта.

 
Теги: Гомель
 
 
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13 марта в Довске возобновится работа местного автовокзала, который месяц назад в Гомельском облисполкоме посчитали убыточным и решили закрыть.
 
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