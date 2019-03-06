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Восемь мифов о здоровье глаз, в которые многие верят

07.03.2019 16:11 — Разное | Tut.by  
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Коллегия оптометристов Великобритании разоблачила популярные мифы, которые касаются зрения и здоровья глаз.


Фото: pixabay.com

Читать в темноте или при слабом свете вредно для глаз

— Просто в полутьме читать сложнее, чем при дневном свете. Поэтому у вас может разболеться голова от такого занятия. Но глазам это не навредит.

Контактные линзы могут оказаться за глазом

— Тонкая прозрачная ткань, покрывающая глаз снаружи (конъюктива), покрывает и заднюю поверхность век, так что «закатиться» за глаз у линзы не получится. Максимум, она может остаться в складке под верхним или нижним веком.

Если примерить чужие очки, это повредит глазам

— Хотя в чужих очках вы, скорее всего, будете плохо видеть (а еще разболится голова и начнет двоиться глазах), вреда зрению это не нанесет.

Если смотреть телевизор слишком много или слишком близко, это испортит зрение

— И то, и другое утомит глаза (и приведет к головной боли), особенно если вы включили телевизор в темноте. Но необратимого вреда зрению это не нанесет. Если речь о ребенке и он садится слишком близко к телевизору, возможно, это оттого, что ему уже сложно рассмотреть картинку издали. Следует сходить на прием к окулисту.

Упражнения для глаз помогут навсегда избавиться от очков

— Упражнения для глаз тут не помогут, их эффективность в улучшении зрения не доказана исследованиями.

Если изучить радужку глаза, можно сделать вывод о проблемах со здоровьем у человека в целом

— Научных доказательств такого метода нет. Тем не менее, когда окулист выполняет осмотр глаза, он получает информацию не только об остроте зрения, но и о здоровье глаз.

Если слишком напрягать глаза, зрение упадет

— Здоровье наших глаз не имеет ничего общего с количеством часов, но протяжении которых мы активно их используем.

Если ребенок держит книжку близко к носу, он испортит зрение

— То, как близко ребенок держит книжку, не повлияет на здоровье глаз и не означает, что ему обязательно нужны очки. Иногда детям просто удобнее читать вблизи.

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Коллегия оптометристов Великобритании разоблачила популярные мифы, которые касаются зрения и здоровья глаз.
 
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