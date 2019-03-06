В СШ №7 выставлены детские фотографии женщин-учителей

С 6 по 12 марта в учительской СШ №7 открыта фотовыставка «Узнайте, кто эти милые девочки». На фотографиях изображены женщины-учителя в детстве.





Фотовыставка – один из аспектов в большой программе школьных мероприятий, посвященных 8 Марта.

Организатор выставки - председатель первичной организации ОО «Белорусский союз женщин» в СШ №7 Светлана Щастная отметила, что педагогам школы предлагается узнать своих коллег, оставив записку возле каждого фото.

12 марта организаторы подведут итоги, а в школе узнают, кто из учителей стал самым узнаваемым.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.