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Хорошая традиция — благодарить за труд сельских женщин

07.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Хорошая традиция — благодарить за труд сельских женщин

На торжественный прием в облисполком в честь 8 Марта были приглашены 25 женщин со всей Гродненщины. Среди представительниц разных профессий там побывала ветеран труда, отличник народного образования Мария Викентьевна Козловская из аг. Дотишки. Своими впечатлениями о встрече она поделилась с корреспондентом «Воранаўскай газеты»:

— Для меня годы, проходящие под знаком малой родины, очень знаменательные в личном плане.  В прошлом году увидели свет две мои книги, а в этом я впервые побывала на торжестве в честь 8 марта. В моем нынешнем размеренном ритме жизни поездка стала событием очень волнительным. Ведь оказаться в числе лучших тружениц со всей области почетно в любом возрасте. О каждой из нас были сказаны простые, но душевные и искренние слова. В той торжественной обстановке они звучали как-то по-особенному трогательно. Это хорошая традиция — благодарить за труд сельских женщин на таком уровне. Я до сих пор делюсь приятными впечатлениями от встречи с родными и знакомыми.

 
 
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На торжественный прием в облисполком в честь 8 Марта были приглашены 25 женщин со всей Гродненщины. Среди представительниц разных профессий там побывала ветеран...
 
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