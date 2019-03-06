



На торжественный прием в облисполком в честь 8 Марта были приглашены 25 женщин со всей Гродненщины. Среди представительниц разных профессий там побывала ветеран труда, отличник народного образования Мария Викентьевна Козловская из аг. Дотишки. Своими впечатлениями о встрече она поделилась с корреспондентом «Воранаўскай газеты»:

— Для меня годы, проходящие под знаком малой родины, очень знаменательные в личном плане. В прошлом году увидели свет две мои книги, а в этом я впервые побывала на торжестве в честь 8 марта. В моем нынешнем размеренном ритме жизни поездка стала событием очень волнительным. Ведь оказаться в числе лучших тружениц со всей области почетно в любом возрасте. О каждой из нас были сказаны простые, но душевные и искренние слова. В той торжественной обстановке они звучали как-то по-особенному трогательно. Это хорошая традиция — благодарить за труд сельских женщин на таком уровне. Я до сих пор делюсь приятными впечатлениями от встречи с родными и знакомыми.