В Вороновском райисполкоме в канун 8 Марта чествовали лучших женщин района





Светлая, глубокая, трудолюбивая, сердечная, доброжелательная, нежная, терпеливая, чуткая, отзывчивая, благородная, ранимая… Божья, наконец. Эти эпитеты в полной мере можно адресовать каждой участнице праздничных торжеств, посвященных Дню женщин. В Вороновском райисполкоме состоялся прием-чествование лучших представительниц прекрасного пола. Самые искренние слова признательности за трудолюбие и материнскую заботу произнесли в адрес присутствующих глава района Николай Розум, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич, первый заместитель председателя райисполкома Александр Ясинский, председатель районной организации Белорусского союза женщин Елена Ястремская. Прекрасным дополнением к теплым поздравлениям стали весенние букеты и подарки.







Где бы ни работали женщины, принявшие участие в праздничной встрече, — в сельском хозяйстве, образовании, медицине, торговле, банковской системе, государственных органах — всех их объединяет одно: большая преданность делу и высокая гражданская позиция.







Учитель высшей категории Вороновской средней школы Елена Подгайно воспитала не одно поколение ребят, огромное внимание уделяет работе с высокомотивированными учащимися. Итогом являются весомые достижения учеников в предметных олимпиадах по истории и обществоведению. У Елены Владимировны можно поучиться способности успешно сочетать работу и отдых. С семьей и школьниками она посетила более 100 исторических объектов страны, множество живописных мест Беларуси. Интересный собеседник, отзывчивый человек пользуется уважением среди учащихся и их родителей.







С 2010 года врачом-офтальмологом в Вороновской ЦРБ работает Рената Макаревич. Грамотный квалифицированный специалист в общении с пациентами всегда проявляет доброжелательность и деликатность. Рената Станиславовна заслуженно пользуется авторитетом среди коллег и активно участвует в общественной жизни трудового коллектива.

Слова благодарности за добросовестный труд заслуживает Валентина Носович, бригадир животноводческой фермы «Пелеса» КСУП «Больтишки». Коллеги характеризуют ее как человека, готового в любую минуту прийти на помощь. Валентина Станиславовна вырастила и воспитала двоих замечательных деток.















Приятно было видеть в числе приглашенных Валентину Козел, животновода молочно-товарной фермы «Лопатишки» КСУП э/б «Погородно». За время работы в хозяйстве зарекомендовала себя как исполнительный и трудолюбивый работник. Свои лучшие личностные качества женщина передала троим детям. Они — ее гордость: Анастасия превосходно играет на баяне, Максим — хорошист в учебе, младший Леонард — восходящая звезда, он великолепно танцует и поет.

С большим удовольствием хочется рассказать и о Юлии Ясюкайть, поваре ресторана «Сустрэча» Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества. Юлия Феликсовна знает толк в приготовлении изысканных блюд, мастерски оформляет их. Свои умения передает молодым специалистам.

В постоянном творческом поиске находится Тереса Банцевич, художественный руководитель Радунского центра национальных культур. Трудовую деятельность Тереса Андреевна начала с 2002 года. Она успешно ведет клуб игрового творчества «Вясёлы карагод», драматический кружок «Мазаіка», является участником народного ансамбля народной песни «Зараніца».















Работа Ядвиги Янковской, ведущего специалиста мобилизационной группы военного комиссариата Вороновского района, требует хороших организаторских способностей и проявления инициативы. И женщина отлично справляется со своими обязанностями, знает требования законодательных и нормативных правовых актов.

Настоящий профессионал в своем деле и Чеслава Шловец, специалист по оказанию розничных банковских услуг отделения 403/60 ЦБУ №403 филиала №413 ОАО «АСБ Беларусбанк» в аг. Заболоть. Инициативна, исполнительна, компетентна… За многолетний добросовестный труд женщину неоднократно поощряло руководство банковской системы.

Трудовой опыт Марии Малиновской очень помогает ей в должности главного специалиста сектора организационно-кадровой работы Вороновского райисполкома. Мария Иосифовна неоднократно избиралась председателем Вороновской окружной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов депутатов. Женщина награждена Почетными грамотами Гродненского областного, Вороновского районного исполнительных комитетов. Она — замечательная мама для дочерей Гелены и Анны.















Любовь и заботу о детях ежедневно проявляет в своей профессии Данута Савицкая. С 1981 года она была воспитателем в Радунской специальной школе-интернате для детей с трудностями в обучении. А сегодня Данута Вацлавовна — директор Радунского государственного социально-педагогического центра. Она награждена многочисленными грамотами и благодарственными письмами управления образования Гродненского областного, Вороновского районного исполнительных комитетов. Коллектив социально-педагогического центра был занесен на районную Доску Почета.

Своими лучшими качествами вы, милые женщины, заслужили почет и уважение жителей района. С праздником вас, дорогие землячки!

Логическим продолжением торжества стал концерт в районном центре культуры и народного творчества.















Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.