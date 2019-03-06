Активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело!»

Наступила весна, а это значит, что пора взяться #ЗаДело! Основная цель акции – вовлечение молодых людей в благоустройство и наведение порядка на своей малой родине.



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Сотрудники Брестского городского комитета Общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" решили показать пример своим активистам и приступили к работе первыми!



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Уже не в первый раз работники городского комитета выезжают на благоустройство родника, расположенного в микрорайоне Речица, улица Ключевая.



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Позиция молодых людей заключается в том, что каждый из нас может сделать свой город красивее и лучше, и как принято говорить: «начинать нужно с себя».



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Сегодняшняя акция не одноразовая, это долговременный проект в котором смогут принять участие все неравнодушные жители города Бреста.