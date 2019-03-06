|
Активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело!»
07.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Наступила весна, а это значит, что пора взяться #ЗаДело! Основная цель акции – вовлечение молодых людей в благоустройство и наведение порядка на своей малой родине.
Сотрудники Брестского городского комитета Общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" решили показать пример своим активистам и приступили к работе первыми!
Уже не в первый раз работники городского комитета выезжают на благоустройство родника, расположенного в микрорайоне Речица, улица Ключевая.
Позиция молодых людей заключается в том, что каждый из нас может сделать свой город красивее и лучше, и как принято говорить: «начинать нужно с себя».
Сегодняшняя акция не одноразовая, это долговременный проект в котором смогут принять участие все неравнодушные жители города Бреста.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by