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Активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело!»

07.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Наступила весна, а это значит, что пора взяться #ЗаДело! Основная цель акции – вовлечение молодых людей в благоустройство и наведение порядка на своей малой родине.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64119.php

Активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело!»

Сотрудники Брестского городского комитета Общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" решили показать пример своим активистам и приступили к работе первыми!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64119.php

Активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело!»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64119.php

Активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело!»

Уже не в первый раз работники городского комитета выезжают на благоустройство родника, расположенного в микрорайоне Речица, улица Ключевая.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64119.php

Активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело!»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64119.php

Активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело!»

Позиция молодых людей заключается в том, что каждый из нас может сделать свой город красивее и лучше, и как принято говорить: «начинать нужно с себя».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64119.php

Активисты БРСМ провели акцию «#ЗаДело!»

Сегодняшняя акция не одноразовая, это долговременный проект в котором смогут принять участие все неравнодушные жители города Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
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