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В Ленинском районе выбрали лучшую многодетную семью

07.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ленинском районе состоялся конкурс «Лучшая многодетная семья–2019». Этот конкурс выполняет важнейшую миссию — привлекает внимание общественности к вопросам семейных традиций, поддержки и защиты больших семей, ответственного родительства, показывает прекрасные примеры добрых семейных отношений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64118.php

В Ленинском районе выбрали лучшую многодетную семью

Для участия в конкурсе было подано семь заявок. В финал вышли пять многодетных семей. Семья Назарук воспитывает восьмерых детей. В семьях Гордиевских и Жарковых – четверо. В семье Бабей – трое. В семье Ракецких воспитываются пятеро детей.

Общественные организации «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», Ленинский РК «БРСМ», председатель попечительского совета территориального центра социального обслуживания населения района Сергей Саламатин приготовили памятные сувениры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64118.php

В Ленинском районе выбрали лучшую многодетную семью

Каждая семья рассказала о себе, своих увлечениях. Папы поделились тёплыми воспоминаниями о своем самом счастливом дне, а мамы покорили жюри кулинарными шедеврами.

В номинации «Самая дружная семья Ленинского района» победителями стали Ракецкие, в номинации «Самая музыкальная семья» стали Гордиевские. Победу в номинации «Самая креативная семья» одержала семья Бабей. В номинации «Семья – хранитель традиций» победили Жарковы. Безусловными победителями конкурса «Лучшая многодетная семья» стала семья Назарук.

Семьи подарили присутствующим частичку своего семейного огонька.

 
 
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  В Ленинском районе состоялся конкурс «Лучшая многодетная семья–2019». Этот конкурс выполняет важнейшую миссию — привлекает внимание общественности к вопросам...
 
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