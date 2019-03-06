В Ленинском районе выбрали лучшую многодетную семью

В Ленинском районе состоялся конкурс «Лучшая многодетная семья–2019». Этот конкурс выполняет важнейшую миссию — привлекает внимание общественности к вопросам семейных традиций, поддержки и защиты больших семей, ответственного родительства, показывает прекрасные примеры добрых семейных отношений.



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Для участия в конкурсе было подано семь заявок. В финал вышли пять многодетных семей. Семья Назарук воспитывает восьмерых детей. В семьях Гордиевских и Жарковых – четверо. В семье Бабей – трое. В семье Ракецких воспитываются пятеро детей.

Общественные организации «Белая Русь», «Белорусский союз женщин», Ленинский РК «БРСМ», председатель попечительского совета территориального центра социального обслуживания населения района Сергей Саламатин приготовили памятные сувениры.



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Каждая семья рассказала о себе, своих увлечениях. Папы поделились тёплыми воспоминаниями о своем самом счастливом дне, а мамы покорили жюри кулинарными шедеврами.

В номинации «Самая дружная семья Ленинского района» победителями стали Ракецкие, в номинации «Самая музыкальная семья» стали Гордиевские. Победу в номинации «Самая креативная семья» одержала семья Бабей. В номинации «Семья – хранитель традиций» победили Жарковы. Безусловными победителями конкурса «Лучшая многодетная семья» стала семья Назарук.

Семьи подарили присутствующим частичку своего семейного огонька.