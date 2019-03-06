Польша и Россия тормозят подписание визового соглашения между Беларусью и ЕС

Варшава требует увеличить число консульских сотрудников, а Москва не хочет принимать обратно нелегалов. В переговорах между Беларусью и ЕС по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии возникли новые вопросы, по которым стороны стараются найти компромиссные решения. Об этом БелаПАН сообщила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.



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По ее словам, проблемным моментом визового соглашения был вопрос о количестве консулов. В частности, по информации БелаПАН , Польша предлагала увеличить штат консульских сотрудников. Викторин отметила, что ЕС предложил Беларуси дополнительно принять совместную декларацию о консульском персонале.

«Мы сделали такое предложение и ждем ответа от белорусской стороны», — сказала она.

Кроме того, стороны вновь вернулись к обсуждению соглашения о реадмиссии, хотя еще в декабре 2017 года начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун сообщил, что проект данного документа полностью согласован.

«Белорусская сторона заявила, что ЕС выдвигает новые условия, но это не соответствует действительности,— сказала Викторин. — Данное соглашение было обсуждено и доработано, мы все были согласны с ним. Проблема, которая возникла сейчас, появилась не по вине Европейского союза».

По информации БелаПАН, одна из проблем заключается в том, что Беларуси пока не удается договориться с Россией о том, чтобы она принимала обратно нелегальных мигрантов, которые с российской территории через Беларусь попадают в ЕС, и занималась их отправкой в страну гражданства.

Россия отказывается принимать тех мигрантов, у которых не будет в паспорте российского штампа, подтверждающего выезд с территории РФ. Поэтому ЕС будет возвращать таких нелегальных мигрантов в Беларусь.

В связи с этим Беларусь просит ЕС о дополнительной финансовой и технической поддержке, а также договорилась об отсрочке по вступлению в силу соглашения о реадмиссии.

По словам Викторин, белорусская сторона приглашена на встречу с представителями Агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex). Встреча должна состояться в ближайшее время.

«Кроме того, у нас ранее было много совместных проектов по нелегальной миграции. Сейчас мы реализуем большой семимиллионный проект, уже начато строительство центров для временного содержания нелегальных мигрантов», — сказал Викторин.

При этом она подчеркнула, что и ЕС, и Беларусь заинтересованы в том, чтобы завершить переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии как можно скорее.

«Я думаю, что обеим сторонам надо двигаться вперед, потому что это наше общее намерение — подписать соглашения до того, как вступят в силу изменения в Визовый кодекс ЕС, — сказала Викторин. — Я лично очень хочу, чтобы эти соглашения были подписаны. И я сделаю все от меня зависящее в рамках моих возможностей, чтобы это произошло».

Переговоры об упрощении визового режима Беларусь и ЕС ведут с 2014 года. Евросоюз настаивает, чтобы соглашение об упрощении визового режима подписывалось вместе с соглашением о реадмиссии.

ЕС в настоящее время ведет работу по изменению положений своего Визового кодекса, по которым размер визового сбора увеличится с 60 до 80 евро. В Евросоюзе заявляют, что изменения направлены на улучшение условий посещения стран ЕС для добросовестных путешественников и на расширение инструментария по решению проблем незаконной миграции.

20 февраля послы стран Европейского союза неформально подтвердили соглашение об изменениях Визового кодекса. Затем его должны будут подтвердить в комитете Европарламента по гражданским свободам, а следом за соглашение об изменении визового кодекса должны будут проголосовать депутаты на пленарной сессии. Только после всех этих процедур документ поступит на утверждение в Совет ЕС.

Изменения в визовом кодексе вступят в силу через полгода после публикации в Официальном журнале ЕС.

Ранее в представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН поясняли, что в случае подписания Минском и Брюсселем соглашения об упрощении визового режима стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро.

Комментируя предполагаемые изменения в Визовый кодекс, в представительстве отметили, что «увеличение стоимости виз не повлияет на самый низкий размер визового сбора в 35 евро, установленный в соглашениях об упрощении визового режима, которые заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан».