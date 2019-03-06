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У кого больше? Сколько абонентов у velcom, МТС и life:)
07.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси сегодня работают три мобильных оператора сотовой связи — velcom,
Изображение использовано в качестве иллюстрации
Информацию о количестве абонентов velcom, МТС и life:) мы брали из открытых отчетов групп компаний, в которых состоят операторы (соответственно Telekom Austria, MTS Group, Turkcell).
В velcom по состоянию на четвертый квартал 2018 года (Q4)
В МТС на конец 2018 года (четвертый квартал, Q4) в Беларуси
Оператор life:) в четвертом квартале прошлого года
Таким образом, на конец 2018 года общее количество мобильных абонентов всех трех операторов в Беларуси составило около 11 973 000 пользователей (4, 873 миллиона velcom, 5,5 миллионов МТС и 1,6 миллиона life:).
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В Беларуси сегодня работают три мобильных оператора сотовой связи — velcom, МТС и life:). 42.TUT.BY выяснил, сколько абонентов у каждой компании и как количество...
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