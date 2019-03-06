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Сколько белорусов идет в суды из-за невыданных зарплат и как часто решения принимают в их пользу
07.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
В судах за прошлый год рассмотрели 2687 гражданских дел по выплате зарплаты, сообщается
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В 2017 году в судах рассмотрели 3159 гражданских дел по выплате зарплаты, в 2016-м — 4866, а
Значительная часть исков по выплате зарплаты в прошлом году
Работники через суды в том числе
К примеру, в декабре прошлого года нарушения по срокам выплаты денег при увольнении нашли у 27 организаций,
При этом наниматели в прошлом году подали 2155 исков о возмещении имущественного ущерба, который был причинен работниками при исполнении служебных обязанностей. По 2004 искам приняли решение в пользу работодателей.
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В судах за прошлый год рассмотрели 2687 гражданских дел по выплате зарплаты, сообщается на сайте Верховного суда. В большинстве случаев — 88,9% — решения приняли в...
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