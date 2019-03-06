

В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Илья Ермакович.

23 февраля некоторые отмечали день защитников Отечества, а вот на Солигорском водохранилище массово собрались рыболовы-любители. Они приняли участие в республиканском этапе соревнований по лову рыбы со льда на мормышку.

Организатором мероприятия выступило Белорусское общество охотников и рыболовов. А участие приняли 14 команд со всей республики (59 человек), которые до этого победили в соревнованиях областного этапа. Не только взрослых и солидных, но и совсем юных ребят, которым еще нет и 16 лет.



Таких начинающих рыболовов на соревнованиях было 17. И вот где, так это на солигорском льду, был в тот день гендерный перекос: лишь одна девушка приняла участие в соревнованиях.















Открытие фестиваля состоялось в 10 часов утра. А уже в час дня юные рыбаки собрались, чтобы провести контрольное взвешивание. К трём часам подоспели и взрослые.



Погода явно способствовала удачной рыбалке: было ясно и морозно. Прекрасным дополнением служила полевая кухня. Каждого накормили вкуснейшей ухой и отогрели горячим чаем.



























Организованы соревнования по лову рыбы были на высоте: компетентная судейская комиссия, спасательная служба «ОСВОД» (мало ли что случится на льду).

































Итак, про результаты. Лучше всего ловит рыбу на мормышку со льда команда из Могилева, второе место – у солигорских рыбаков, третье – у столичных ребят. В личном зачете победителем ста Сергей Зайцев, подтягиваются за лидером соревнований Павел Стельмах и Даниил Рутковский.









Среди юных рыболовов-любителей лидирует Сергей Албавичу, на втором месте – Сергей Москалев, на третьем — Владимир Юданов.



Победившие команды и лидеры личных зачетов уехали из Солигорска с кубками, медалями, дипломами, подарками и призами.











Организаторы соревнований благодарны партнерам (ТМ Маnko, TM Vabik, ТМ RVR, ТМ Colmic) за содействие в развитии рыболовного спорта, а также восхищены всеми участниками, приехавшими на солигорский лед ради своего увлечения.



Стоит отметить, что рыболовный спорт развивается у нас очень быстро. Соревнования по зимней рыбалке проходят массово, каждый год заявляют о себе новые участники.



Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Илья Ермакович.