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В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.

07.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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26 февраля 2019 23:03 2580

В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Илья Ермакович.

23 февраля некоторые отмечали день защитников Отечества, а вот на Солигорском водохранилище массово собрались рыболовы-любители. Они приняли участие в республиканском этапе соревнований по лову рыбы со льда на мормышку.

В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.

Организатором мероприятия выступило Белорусское общество охотников и рыболовов. А участие приняли 14 команд со всей республики (59 человек), которые до этого победили в соревнованиях областного этапа. Не только взрослых и солидных, но и совсем юных ребят, которым еще нет и 16 лет.

Таких начинающих рыболовов на соревнованиях было 17. И вот где, так это на солигорском льду, был в тот день гендерный перекос: лишь одна девушка приняла участие в соревнованиях.

В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.

Открытие фестиваля состоялось в 10 часов утра. А уже в час дня юные рыбаки собрались, чтобы провести контрольное взвешивание. К трём часам подоспели и взрослые.

Погода явно способствовала удачной рыбалке: было ясно и морозно. Прекрасным дополнением служила полевая кухня. Каждого накормили вкуснейшей ухой и отогрели горячим чаем.

В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.

Организованы соревнования по лову рыбы были на высоте: компетентная судейская комиссия, спасательная служба «ОСВОД» (мало ли что случится на льду).

В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.

Итак, про результаты. Лучше всего ловит рыбу на мормышку со льда команда из Могилева, второе место – у солигорских рыбаков, третье – у столичных ребят. В личном зачете победителем ста Сергей Зайцев, подтягиваются за лидером соревнований Павел Стельмах и Даниил Рутковский.

В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.

Среди юных рыболовов-любителей лидирует Сергей Албавичу, на втором месте – Сергей Москалев, на третьем — Владимир Юданов.

Победившие команды и лидеры личных зачетов уехали из Солигорска с кубками, медалями, дипломами, подарками и призами.

В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.

Организаторы соревнований благодарны партнерам (ТМ Маnko, TM Vabik, ТМ RVR, ТМ Colmic) за содействие в развитии рыболовного спорта, а также восхищены всеми участниками, приехавшими на солигорский лед ради своего увлечения.

Стоит отметить, что рыболовный спорт развивается у нас очень быстро.  Соревнования по зимней рыбалке проходят массово, каждый год заявляют о себе новые участники.

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Илья Ермакович.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Могилев
 
 
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26 февраля 2019 23:03 2580 В Солигорске прошли республиканские соревнования по...
 
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