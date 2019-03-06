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В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
07.03.2019 — Разное | Soligorsk News
26 февраля 2019 23:03 2580
В Солигорске прошли республиканские соревнования по лову рыбы на мормышку.
23 февраля некоторые отмечали день защитников Отечества, а вот на Солигорском водохранилище массово собрались рыболовы-любители. Они приняли участие в республиканском этапе соревнований по лову рыбы со льда на мормышку.
Организатором мероприятия выступило Белорусское общество охотников и рыболовов. А участие приняли 14 команд со всей республики (59 человек), которые до этого победили в соревнованиях областного этапа. Не только взрослых и солидных, но и совсем юных ребят, которым еще нет и 16 лет.
Открытие фестиваля состоялось в 10 часов утра. А уже в час дня юные рыбаки собрались, чтобы провести контрольное взвешивание. К трём часам подоспели и взрослые.
Организованы соревнования по лову рыбы были на высоте: компетентная судейская комиссия, спасательная служба «ОСВОД» (мало ли что случится на льду).
Итак, про результаты. Лучше всего ловит рыбу на мормышку со льда команда из Могилева, второе место – у солигорских рыбаков, третье – у столичных ребят. В личном зачете победителем ста Сергей Зайцев, подтягиваются за лидером соревнований Павел Стельмах и Даниил Рутковский.
Среди юных рыболовов-любителей лидирует Сергей Албавичу, на втором месте – Сергей Москалев, на третьем — Владимир Юданов.
Организаторы соревнований благодарны партнерам (ТМ Маnko, TM Vabik, ТМ RVR, ТМ Colmic) за содействие в развитии рыболовного спорта, а также восхищены всеми участниками, приехавшими на солигорский лед ради своего увлечения.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото: Илья Ермакович.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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26 февраля 2019 23:03 2580 В Солигорске прошли республиканские соревнования по...
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