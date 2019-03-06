ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор водителю, который вырвал дважды сфотографировавшую его превышение камеру

07.03.2019 16:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Оршанского района и города Орши вынес приговор водителю, который привязал камеру скорости к автомобилю и вырвал ее. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.


Напомним, инцидент произошел 12 октября на выезде из Орши. Мужчина отвозил девушек в Витебск и за превышение скорости попал в объектив камеры фотофиксации. Вечером, возвращаясь обратно, на этом же месте он вновь превысил скорость и был «сфотографирован». Прикинув, что два штрафа — это много, 27-летний водитель решил уничтожить прибор, чтобы избежать наказания.

Мужчина набросил на стационарную камеру петлю и при помощи автомобиля вырвал ее. После этого он отправился домой, где вскрыл корпус прибора углошлифовальной машинкой, пытаясь найти место, где хранятся снимки. О том, что фотографии не хранятся в камере, а сразу передаются в центр фиксации правонарушений, утром следующего дня водителю рассказали сотрудники милиции.

Стоимость поврежденного оборудования, опоры и кабеля составила 2300 рублей.

Кроме того, повреждение камеры прервало передачу информации о превышении скорости в режиме реального времени в центр фиксации правонарушений. В результате противоправных действий компьютерная система регистрации нарушений скоростного режима на территории Республики Беларусь, представляющая собой единство взаимосвязанных частей, перестала функционировать.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, добровольно возместил причиненный ущерб.

Суд Оршанского района и города Орши признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 218 (Умышленное повреждение имущества) и ч. 1 ст. 351 (Компьютерный саботаж) УК Беларуси и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1275 рублей, а также применил специальную конфискацию транспортного средства. Приговор суда вступил в законную силу.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате противоправных действий компьютерная система регистрации нарушений скоростного режима на территории Республики Беларусь, представляющая собой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидер сборной Беларуси по биатлону пропустит начало ЧМ из-за кишечного гриппа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика