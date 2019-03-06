Суд вынес приговор водителю, который вырвал дважды сфотографировавшую его превышение камеру

Суд Оршанского района и города Орши вынес приговор водителю, который привязал камеру скорости к автомобилю и вырвал ее. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.





Напомним, инцидент произошел 12 октября на выезде из Орши. Мужчина отвозил девушек в Витебск и за превышение скорости попал в объектив камеры фотофиксации. Вечером, возвращаясь обратно, на этом же месте он вновь превысил скорость и был «сфотографирован». Прикинув, что два штрафа — это много, 27-летний водитель решил уничтожить прибор, чтобы избежать наказания.

Мужчина набросил на стационарную камеру петлю и при помощи автомобиля вырвал ее. После этого он отправился домой, где вскрыл корпус прибора углошлифовальной машинкой, пытаясь найти место, где хранятся снимки. О том, что фотографии не хранятся в камере, а сразу передаются в центр фиксации правонарушений, утром следующего дня водителю рассказали сотрудники милиции.

Стоимость поврежденного оборудования, опоры и кабеля составила 2300 рублей.

Кроме того, повреждение камеры прервало передачу информации о превышении скорости в режиме реального времени в центр фиксации правонарушений. В результате противоправных действий компьютерная система регистрации нарушений скоростного режима на территории Республики Беларусь, представляющая собой единство взаимосвязанных частей, перестала функционировать.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, добровольно возместил причиненный ущерб.

Суд Оршанского района и города Орши признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 218 (Умышленное повреждение имущества) и ч. 1 ст. 351 (Компьютерный саботаж) УК Беларуси и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1275 рублей, а также применил специальную конфискацию транспортного средства. Приговор суда вступил в законную силу.