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Лидер сборной Беларуси по биатлону пропустит начало ЧМ из-за кишечного гриппа
Лидер белорусской сборной по биатлону Ирина Кривко заболела, врачи диагностировали у нее кишечный грипп, сообщает колумнист
«К сожалению, и у некоторых других белорусских биатлонистов неважное самочувствие. По мнению медиков, таковы, увы, последствия сбора в Раубичах. Также возникают вопросы к тренерскому штабу, пошедшему на такой вариант планирования последнего этапа подготовки к чемпионату мира», — рассказал Васильев.
Ранее стало известно, что Роман Елетнов из-за болезни также пропустит первые гонки ЧМ.
Напомним, проблемы со здоровьем у Кривко начались еще в феврале, перед стартом чемпионата Европы в Раубичах. Но тогда белоруска все же смогла принять участие в двух гонках: в «индивидуалке» она взяла бронзу, в пасьюте — серебро.
Сегодня за сборную Беларуси в смешанной эстафете побегут Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников.
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Лидер белорусской сборной по биатлону Ирина Кривко заболела, врачи диагностировали у нее кишечный грипп, сообщает колумнист Sputnik Руслан Васильев.
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