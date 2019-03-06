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Лидер сборной Беларуси по биатлону пропустит начало ЧМ из-за кишечного гриппа

07.03.2019 16:21 — Разное | Tut.by  
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Лидер белорусской сборной по биатлону Ирина Кривко заболела, врачи диагностировали у нее кишечный грипп, сообщает колумнист Sputnik Руслан Васильев.


Фото: Дарья Бурякина

«К сожалению, и у некоторых других белорусских биатлонистов неважное самочувствие. По мнению медиков, таковы, увы, последствия сбора в Раубичах. Также возникают вопросы к тренерскому штабу, пошедшему на такой вариант планирования последнего этапа подготовки к чемпионату мира», — рассказал Васильев.

Ранее стало известно, что Роман Елетнов из-за болезни также пропустит первые гонки ЧМ.

Напомним, проблемы со здоровьем у Кривко начались еще в феврале, перед стартом чемпионата Европы в Раубичах. Но тогда белоруска все же смогла принять участие в двух гонках: в «индивидуалке» она взяла бронзу, в пасьюте — серебро.

Сегодня за сборную Беларуси в смешанной эстафете побегут Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников.

 
 
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Лидер белорусской сборной по биатлону Ирина Кривко заболела, врачи диагностировали у нее кишечный грипп, сообщает колумнист Sputnik Руслан Васильев.
 
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