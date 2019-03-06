Почему банк страдает от посадок бизнеса и зачем топ-менеджеру Lexus. Десять цитат руководителя Альфа-Банка

Экс-зампред правления МТБанка, ныне – руководитель беларуского Альфа-Банка Валерий Смоляк дал огромное интервью TUT.by о работе и позиции банков, бизнесе, который «зажимают», клиентах и личном авто. KYKY собрал десять самых ярких цитат из разговора с Валерием.

Про клиентов, у которых «отбирают» бизнес



«Хотелось бы больше уверенности у банков в «завтра» своих клиентов, в первую очередь юридических лиц. У нас и сейчас есть клиенты, проблемы которых связаны не только с экономическими, финансовыми сложностями предприятий, но и с претензиями правоохранительных органов».

«Фактически так и есть [владельцев компаний «закрывают» и их бизнес стопорится] <…> Банкротство не выгодно никому. Можно насчитать какой угодно ущерб, но если компания после этого прекратит свое существование, ущерб не будет погашен. Возможно, нужно еще и законодателям, и Совету министров выработать единые механизмы отсрочек, соглашения об уплате, механизмы передачи предприятия в управление».

Про проблемы, которые эффективнее решаются без применения «силы»



«Сегодня главная задача, чтобы в стране лучше работала экономика, а значит, лучше жили люди. А тут мировой да и исторический опыт очевиден: там, где проблемы решаются не силовым, а гражданским, экономическим образом, эффективность экономики гораздо выше, а жизнь людей гораздо лучше. Но здесь я хочу отметить важную вещь: сейчас очень хорошие условия складываются для диалога бизнеса и власти».

Про нынешнее «бизнесовое» правительство



«Моя позиция всегда на стороне бизнеса. Радует, что в последнее время это все чаще позиция не только банков и банкиров. Считают, что новое правительство, наверное, самое «бизнесовое» из тех, которые могу вспомнить. Приведу даже пример. Большинство вопросов, которые у нас как у банка возникают, лежат в зоне ответственности первого вице-премьера Александра Генриховича Турчина. Так вот, я не перестаю удивляться той степени вовлеченности в вопросы и, что самое главное, скорости их продвижения, которая есть сейчас! То, на что раньше уходили годы, решается за месяц».

Про самонадеянных клиентов



«Проблема некоторых клиентов в том, что в период стабильности они входят в необоснованные долгосрочные инвестиции. Они чуть-чуть приподнялись с колен – и начинают видеть светлое будущее. Но вместо того, чтобы стать устойчиво на ноги, они начинают, как Остап Бендер, рисовать себе Нью-Москву в Васюках: вкладывать деньги в проекты с неясной перспективой возврата денег».

Про Нацбанк, который есть за что хвалить



«Ситуаций, когда по экономическим причинам происходят сложности у компаний, стало в разы меньше. <…> В настоящее время в стране достаточно стабильная экономическая ситуация, прогнозируемая. Соответственно, компании получили возможность более четко прогнозировать и свои цели, и свою выручку, и свои расходы. И я не устаю повторять, что многие недооценивают колоссальную роль Национального банка и лично [его председателя] Павла Владимировича Каллаура в достижении этой стабильности. Среди банкиров не очень принято хвалить Нацбанк (чтобы это не было воспринято как лесть), но, как говорится, когда есть за что – тогда есть».

Про бюджет банка



«Рекламный бюджет 2018 года белорусского Альфа-Банка существенно ниже, чем практически у всех конкурентов».

Про возможность сговора беларуских банков



«На рынке много банков, и как минимум десяь банков – прямые конкуренты друг друга на розничном рынке. Поверьте мне, тот банк, который будет продавать продукты по неадекватной ставке, просто выпадет из рынка сам по себе. Потому что есть предложения конкурентов. <…> Розница – это абсолютно рыночный сегмент, где спрос и предложение все отрегулируют. Сговор возможен между 2−3 банками. Но я не верю в сговор десяти банков, среди которых три государственных, три крупных банка с российским капиталом и банк с европейским капиталом. У них разные наблюдательные советы, разные стратегии, у менеджмента разные KPI».

Про стратегию мобильного банка



«Мобайл мобайлом, но пока еще Беларусь, да и мир в целом, не готов к полноценным банкам без отделений вообще. Для того чтобы мобайл был успешен, нужно было сделать гигиенический минимум тех сервисов, которые могут получить наши клиенты».

Про досуг топ-менеджера



«Топ-менеджер живет в первую очередь работой. На досуге я играю в бильярд. Не скажу, что хорошо, но достаточно неплохо. Еще я люблю автопутешествия».

Про машину топ-менеджера



«У меня десятилетний Lexus RX. В Беларуси их уже очень много. Я их вижу ну просто на каждом шагу. Все спрашивают: ты предпочитаешь Lexus, потому что это люксовая машина? Нет. Потому что она не ломается».

Фото: TUT.by