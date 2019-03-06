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ГАИ Минской области 7-11 марта проводит акцию "Трезвый водитель"

07.03.2019 16:31 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ Минской области 7-11 марта проводит акцию "Трезвый водитель"
БЕЛТА

Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

"Госавтоинспекция Минщины усилит контроль за физическим состоянием водителей. Рейдовые мероприятия пройдут с задействованием других служб милиции общественной безопасности", - проинформировал Сергей Чеботарев.

Статистика говорит, что 5-10% совершенных по вине водителей ДТП связано именно с пьяной ездой. "Тяжесть последствий таких дорожно-транспортных происшествий значительно выше по сравнению с остальными авариями, - отметил Сергей Чеботарев. - Больной или уставший водитель объективно оценивает свое состояние и старается не рисковать - проявляет внимание и осторожность, не превышает скорости и не выполняет сложных маневров, при появлении препятствия на дороге раньше начинает тормозить. Нетрезвый же водитель опаснее - у него просыпается желание показать профессионализм и страсть к лихачеству. При этом алкоголь затормаживает человека".

Кроме риска для своей жизни и пассажиров нетрезвый водитель представляет угрозу для пешеходов. "При появлении опасности на дороге пьяный не спешит, так как уверен в своей точности реакций. Но она замедлена, а координация движений нарушена. Ему кажется, что до пешехода 50 м, а реальное расстояние в два раза меньше. Он считает, что мгновенно нажал на тормоз, а на самом деле с опозданием. Чем больше водитель выпил - тем медленнее он реагирует", - подчеркнул Сергей Чеботарев.

В 2018 году в Минской области зарегистрировано 73 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях 22 человека погибли, 87 получили травмы. Сотрудники ГАИ Миноблисполкома в январе-феврале 2019-го выявили более 450 фактов управления в состоянии опьянения.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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В Минской области 7-11 марта проводится профилактическая акция "Трезвый водитель", направленная на предупреждение ДТП по вине нетрезвых за рулем.
 
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