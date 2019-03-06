Поддержка матерей: в Беларуси хотят включить декрет в трудовой стаж

В Беларуси депутаты Палаты представителей Национального собрания предлагают включить период декретного отпуска в трудовой стаж. Правда, речь идет только о тех женщинах , которые воспитывают четверых и более детей.

Поддержка матерей стала одной из главных тем традиционного круглого стола, который проводится в преддверии 8 марта. Участницы разговора – женщины, реализовавшие себя и как мамы, и как руководители. Сейчас в стране существует около 11 видов пособий для многодетных семей. Однако специалисты ищут новые способы помощи.

«Одного посыла – презентации многодетной семьи – недостаточно. Конечно, должны быть сбалансированные государственные гарантии. И в нашей стране эти гарантии существуют», – отметила заместитель председателя постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Кананович.



Речь зашла и о реализации женщин в профессии. Заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский отметил, что для этого в стране есть все возможности. Он особо подчеркнул, что представительницы прекрасного пола все чаще становятся руководителями республиканских СМИ.