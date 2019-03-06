Инспекторы в Беларуси в канун 8 Марта раздали девушкам-водителям цветы

Инспекторы ГАИ в Беларуси не только следят за дорожной обстановкой, но и поздравляют женщин-водителей с наступающим 8 Марта, сообщает «МИР 24».

Вместо «Предъявите документы» дамы слышат поздравления, принимают цветы и подарки. Такая акция проходит каждый год в преддверии 8 Марта. И уже стала самой любимой у сотрудников Госавтоинспекции.



«У меня очень большой стаж уже – 21-й год. Вот первый раз такое внимание. Это чудесно. Не передать», – говорит автомобилистка.

«Я не ожидала. Выехала и думаю, боже, ту ли я сумочку взяла. Сейчас документы начнут проверять. Потом вспомнила, что в машине. Очень приятно. Спасибо большое», – говорит другая.

Только зеленого света на жизненной дороге и выходов из любых тупиков желают женщинам инспекторы белорусской ГАИ. И, конечно, не нарушать правила движения.