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Инспекторы в Беларуси в канун 8 Марта раздали девушкам-водителям цветы
07.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Инспекторы ГАИ в Беларуси не только следят за дорожной обстановкой, но и
Вместо «Предъявите документы» дамы слышат поздравления, принимают цветы и подарки. Такая акция проходит каждый год в преддверии 8 Марта. И уже стала самой любимой у сотрудников Госавтоинспекции.
«Я не ожидала. Выехала и думаю, боже, ту ли я сумочку взяла. Сейчас документы начнут проверять. Потом вспомнила, что в машине. Очень приятно. Спасибо большое», – говорит другая.
Только зеленого света на жизненной дороге и выходов из любых тупиков желают женщинам инспекторы белорусской ГАИ. И, конечно, не нарушать правила движения.
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Сотрудники ГАИ пожелали автомобилисткам только зеленого света на жизненной дороге.
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