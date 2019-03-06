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Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram

07.03.2019 17:31 — Разное | Tut.by  
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Королева Великобритании Елизавета II впервые сделала пост в социальной сети Instagram, который опубликован в аккаунте королевской семьи theroyalfamily. Это архивная фотография письма, которое в 1843 году изобретатель первой аналитической машины Чарльз Бэббидж написал ее прапрадеду принцу Альберту.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) on Mar 7, 2019 at 3:31am PST

​Публикация сделана во время посещения королевой Музея науки в Лондоне. «В письме Бэббидж рассказывает королеве Виктории и принцу Альберту об изобретении „Аналитической машины“, первые программы для которой были созданы Адой Лавлейс, дочерью лорда Байрона», — сказано в пояснении к посту, подписанному Елизаветой II.

Аккаунт theroyalfamily создан в 2013 году, сейчас он насчитывает более 4,6 млн подписчиков.

В рамках предыдущего визита в музей в 2014 году королева сделала первую публикацию в Twitter. В 1997 году она запустила сайт британской монархии, а в 1976 году отправила первое письмо по электронной почте, отмечает The Telegraph.

 
 
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Это архивная фотография письма, которое в 1843 году изобретатель первой аналитической машины Чарльз Бэббидж написал ее прапрадеду принцу Альберту.
 
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