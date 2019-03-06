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ОЭСР поможет Беларуси привлекать иностранные инвестиции

07.03.2019 16:27 — Разное | Интерфакс  
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) готова оказать Беларуси консультационную поддержку для расширения привлекаемых прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Как сказано в сообщении Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП), ОЭСР агентства и инвестиционной политики Беларуси в целом, сравнит деятельность НАИП с аналогичными ведомствами других стран.

Накануне в Минске состоялось обсуждение готовящегося проекта техпомощи ОЭСР.

"Также поступило предложение включить Национальное агентство инвестиций и приватизации в сообщество Агентств по привлечению инвестиций стран – участниц проекта ОЭСР", - сказано в сообщении НАИП.

Со своей стороны НАИП подчеркивает заинтересованность в реализации проекта и присоединении к сообществу Агентств по привлечению инвестиций стран-участниц проекта ОЭСР.  

Как сообщалось, правительство Беларуси готовит проект стратегии привлечения ПИИ до 2035 года. В соответствии с проектом, годовой объем ПИИ в экономику Беларуси на чистой основе (без учета задолженности перед прямым инвестором за товары, работы, услуги) в 2025 году должен составить не менее $3 млрд против $1,5-1,6 млрд ежегодно в 2019-2020 годах.

По данным Белстата, приток чистых ПИИ в 2018 году составил $1,63 млрд против $1,25 млрд в 2017 году и $1,3 млрд в 2016 году.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 году для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла.

 
Теги: Минск
 
 
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) готова оказать Беларуси консультационную поддержку для расширения привлекаемых прямых иностранных...
 
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