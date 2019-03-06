ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного мартовского заседания сохранил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%, говорится в сообщении банка.

Решения ЕЦБ совпали с ожиданиями аналитиков.

Ранее руководство ЕЦБ заявляло о намерении сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.