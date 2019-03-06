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ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного мартовского заседания сохранил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%, говорится в сообщении банка.
Решения ЕЦБ совпали с ожиданиями аналитиков.
Ранее руководство ЕЦБ заявляло о намерении сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного мартовского заседания сохранил ставки неизменными: базовую процентную ставку по кредитам на нулевом...
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