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Royal Cup Open приглашает любителей тенниса среднего уровня на очередной турнир в Минске

07.03.2019 15:51 — Разное | Интерфакс  
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9-23 марта в Минск пройдет мужской одиночный любительский турнир по теннису серии Royal Cup Open категории Challenger.

Сегодня турниры Royal Cup Open – это самые престижные и масштабные любительские турниры в Беларуси. За два года организаторы провели более 30 теннисных турниров, в которых приняло участие более 500 игроков из различных городов Беларуси.
Royal Cup Open приглашает любителей тенниса среднего уровня на очередной турнир в Минске
Место проведения: Минск, спортивный комплекс Max Mirnyi Center (ул. Громова, 14) 

Сроки проведения: 

  • 08.03 - жеребьевка
  • 09.03 - 16.03 квалификация
  • 16.03 - 23.03 основной турнир 

Заявки на турнир принимаются до 12:00 8 марта.

Заявиться на турнир и получить более подробную информацию вы можете на официальном сайте организаторов либо по телефону +375 33 331-95-00 (Viber/Telegram).

Вход на турнир свободный.

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Теги: Минск
 
 
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9-23 марта в Минск пройдет мужской одиночный любительский турнир по теннису серии Royal Cup Open категории Challenger.
 
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