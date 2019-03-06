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Royal Cup Open приглашает любителей тенниса среднего уровня на очередной турнир в Минске
9-23 марта в Минск пройдет мужской одиночный любительский турнир по теннису серии Royal Cup Open категории Challenger.
Сегодня турниры Royal Cup Open – это самые престижные и масштабные любительские турниры в Беларуси. За два года организаторы провели более 30 теннисных турниров, в которых приняло участие более 500 игроков из различных городов Беларуси.
Сроки проведения:
Заявки на турнир принимаются до 12:00 8 марта.
Заявиться на турнир и получить более подробную информацию вы можете
Вход на турнир свободный.
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9-23 марта в Минск пройдет мужской одиночный любительский турнир по теннису серии Royal Cup Open категории Challenger.
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