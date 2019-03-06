В феврале резко выросли мировые цены на молочные продукты





Мировые цены на продовольственные товары в феврале выросли: Индекс продовольственных цен ФАО в среднем составил 167,5 пункта, что на 1,7% больше, чем в январе вследствие резкого роста цен на молочные продукты.

Индекс, который отслеживает динамику ежемесячных изменений международных цен на корзину основных продовольственных товаров, в настоящее время находится на самом высоком уровне с сентября 2018 года, но все еще почти на 2,3% ниже своего значения год назад, сообщили "Ежедневнику" в ФАО.

Индекс цен на зерновые ФАО в среднем составил почти 169 пунктов в феврале, незначительно увеличившись по сравнению с январем главным образом вследствие укрепления цен на кукурузу.

Индекс цен на растительное масло ФАО увеличился на 1,8% до 133,5 пункта, что является самым высоким уровнем с октября 2018 года. Рост цен в феврале был обусловлен в основном ростом цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла.

Индекс цен на мясо ФАО немного вырос, чему способствовал рост цен на говядину и свинину.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО увеличился на 5,6% по сравнению с январем, что было обусловлено ростом импортного спроса на сухое обезжиренное молоко, цельное сухое молоко и сыр. Ожидаемое сезонное падение объемов производства сливочного масла также способствовало росту цен на него.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,2% с января, что было вызвано главным образом опасениями снижения производства в некоторых основных странах-производителях.