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К сети партнеров карты рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть магазинов одежды Sister s
При совершении покупок в магазинах-партнерах банка с использованием карты «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.
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К сети партнеров карты рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть магазинов одежды Sister s
Приобрести товары в рассрочку по карте Черепаха банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и в сети магазинов одежды Sister s .
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