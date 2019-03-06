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Неизвестные обстреляли из миномёта церемонию в Кабуле: ранен кандидат в президенты Афганистана
Новости Афганистана. Взрывы в Кабуле: три человека погибли, более 20 получили ранения. Среди пострадавших – кандидат в президенты Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападение произошло во время церемонии по случаю 24-й годовщины смерти лидера моджахедов страны. На этом мероприятии присутствовали многие афганские политики.
Неизвестные начали минометный обстрел. Было выпущено по меньшей мере 10 снарядов. Пострадавших госпитализировали. Ведется расследование.
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Новости Афганистана. Взрывы в Кабуле: три человека погибли, более 20 получили ранения. Среди пострадавших – кандидат в президенты Афганистана, сообщили в программе...
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