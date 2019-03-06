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«Он всегда звучал мощно». Ушёл из жизни первый бас-гитарист Queen
Новости Великобритании. 6 марта стало известно о смерти первого бас-гитариста группы Queen Майка Гроуза.
«Так грустно узнать о моём давнем друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе The Individuals, когда мы оба учились в школе. Он всегда звучал мощно», –
Гроуз играл в коллективе Queen в 1970 году, тогда музыканту было 22 года. Всего Майк выступил в составе группы на трёх концертах.
Причина смерти Гроуза не уточняется.
7 марта Тейлор сообщил о ещё одной потере.
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Новости Великобритании. 6 марта стало известно о смерти первого бас-гитариста группы Queen Майка Гроуза. «Так грустно узнать о моём давнем друге Майке Гроузе,...
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