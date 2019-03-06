|
Генеральный прогон национального отбора на «Евровидение-2019»: видео репетиций
Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора состоится вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все подробности – у нашего корреспондента Кристины Федорович.
Кристина Федорович, СТВ:
Интересный ход: впервые в истории проекта установили специальные подиумы, при помощи которых конкурсанты в буквальном смысле будут на одной волне с танцполом.
Кристина Федорович:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 7 марта станет известно, кто представит Беларусь на «Евровидении-2019» в Тель-Авиве. Финал национального отбора состоится вечером, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)