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После продолжительной болезни скончался тур-менеджер группы Queen

07.03.2019 17:17 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. В Великобритании после продолжительной болезни скончался тур-менеджер группы Queen Джерри Стикеллс. Об этом на своей странице в Instagram сообщил участник коллектива Роджер Тейлор.  

«Он был не просто тур-менеджером для Queen – он был отцом, отличным другом и учителем, а также островком спокойствия посреди хаоса. Он оказал глубокое влияние на мою жизнь, и всё оно было положительным», – говорится в сообщении.  

После продолжительной болезни скончался тур-менеджер группы Queen
Фото: instagram.com/rogertaylorofficial  

Роджер подчеркнул, что Стикеллс был настоящим человеком, и принёс свои соболезнования семье Джерри.  

Для Queen это уже второе трагическое событие почти подряд. Накануне ушёл из жизни первый бас-гитарист группы – Майк Гроуз.  
 
 
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Новости Великобритании. В Великобритании после продолжительной болезни скончался тур-менеджер группы Queen Джерри Стикеллс. Об этом на своей странице в Instagram...
 
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