Новости Великобритании. В Великобритании после продолжительной болезни скончался тур-менеджер группы Queen Джерри Стикеллс. Об этом на своей странице в Instagram сообщил участник коллектива Роджер Тейлор.

«Он был не просто тур-менеджером для Queen – он был отцом, отличным другом и учителем, а также островком спокойствия посреди хаоса. Он оказал глубокое влияние на мою жизнь, и всё оно было положительным», – говорится в сообщении.



Фото: instagram.com/rogertaylorofficial

Роджер подчеркнул, что Стикеллс был настоящим человеком, и принёс свои соболезнования семье Джерри.