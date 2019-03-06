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После продолжительной болезни скончался тур-менеджер группы Queen
Новости Великобритании. В Великобритании после продолжительной болезни скончался тур-менеджер группы Queen Джерри Стикеллс. Об этом на своей странице в Instagram сообщил участник коллектива Роджер Тейлор.
«Он был не просто тур-менеджером для Queen – он был отцом, отличным другом и учителем, а также островком спокойствия посреди хаоса. Он оказал глубокое влияние на мою жизнь, и всё оно было положительным», –
Роджер подчеркнул, что Стикеллс был настоящим человеком, и принёс свои соболезнования семье Джерри.
Для Queen это уже второе трагическое событие почти подряд. Накануне
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Новости Великобритании. В Великобритании после продолжительной болезни скончался тур-менеджер группы Queen Джерри Стикеллс. Об этом на своей странице в Instagram...
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