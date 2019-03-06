В России начнут штрафовать за фейковые новости

Новости России. Закон о фейковых новостях принят в России. Документ запрещает распространять в сети недостоверную информацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владельцам ресурсов, которые нарушат это требование, грозит блокировка и штраф. Максимальное взыскание для физлиц составляет 400 тысяч российских рублей, и 1,5 миллиона – для юридических.





О выявленных нарушениях редакции будет предупреждать Роскомнадзор. После этого сотрудники обязаны удалить фейковую информацию. Закон не касается традиционных медиа, которые зарегистрированы в установленном порядке.