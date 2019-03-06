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В Брестской области зарегистрировали первые укусы клещей: пострадали 7 человек
Новости Беларуси. На юге Беларуси на месяц раньше обычного активизировались клещи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Брестской области от укусов уже пострадали семеро. Из них трое – дети. Зарегистрирован и первый в 2019 году случай лайм-боррелиоза. Такую раннюю охоту клещей специалисты объясняют теплой погодой.
Причем появились опасные паразиты как в лесах, так и в черте города – парках и зеленых зонах. За последние несколько лет это самое раннее пробуждение клещей, а вот пик их активности, скорее всего, останется прежним – вторая половина мая.
Светлана Парчук, заведующий отделом эпидемиологии Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Вместе с первыми случаями укусов началась и активная борьба с клещами. Потенциально опасные городские зоны обработают специальным раствором.
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Новости Беларуси. На юге Беларуси на месяц раньше обычного активизировались клещи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области от укусов уже...
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