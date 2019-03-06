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В Брестской области зарегистрировали первые укусы клещей: пострадали 7 человек

07.03.2019 17:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На юге Беларуси на месяц раньше обычного активизировались клещи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области зарегистрировали первые укусы клещей: пострадали 7 человек

В Брестской области от укусов уже пострадали семеро. Из них трое – дети. Зарегистрирован и первый в 2019 году случай лайм-боррелиоза. Такую раннюю охоту клещей специалисты объясняют теплой погодой.

Как защититься от укуса клеща и что делать, если он все-таки укусил?

Причем появились опасные паразиты как в лесах, так и в черте города – парках и зеленых зонах. За последние несколько лет это самое раннее пробуждение клещей, а вот пик их активности, скорее всего, останется прежним – вторая половина мая.

В Брестской области зарегистрировали первые укусы клещей: пострадали 7 человек

Светлана Парчук, заведующий отделом эпидемиологии Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии:
Февраль этого года характеризовался высокими температурами, которые не характерны для этого зимнего месяца. Оценили это и клещи, что привело к ранней активизации их в открытой природе. На стационарной точке наблюдения первые клещи зарегистрированы уже 14 февраля. Показатель численности составил три экземпляра на флагокилометр. Если сравнивать с 2018 годом, то первые клещи были выявлены 12 марта.

В Брестской области зарегистрировали первые укусы клещей: пострадали 7 человек

Вместе с первыми случаями укусов началась и активная борьба с клещами. Потенциально опасные городские зоны обработают специальным раствором.

«Крутить против часовой стрелки»: как достать клеща в домашних условиях
 
 
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Новости Беларуси. На юге Беларуси на месяц раньше обычного активизировались клещи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской области от укусов уже...
 
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