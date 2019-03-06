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«Самые искренние пожелания, цветы, подарки»: женщин-военных поздравили в минском Доме офицеров

07.03.2019 17:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусские женщины принимают поздравления. Теплые слова прозвучали 7 марта в столичном Доме офицеров. Уже традиционно в канун 8 Марта сюда приглашают прекрасную половину белорусской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самые искренние пожелания, цветы, подарки»: женщин-военных поздравили в минском Доме офицеров

Анастасия Булава, военнослужащая:
В это праздник каждый год министр обороны, все командование никогда не забывают, всегда нас прекрасно поздравляют, организовывают всевозможные концерты. Самые искренние пожелания, цветы, подарки. Особенно приятно для нас, девушек-военнослужащих, что в этот день они для нас делают этот праздник самым прекрасным.

«Самые искренние пожелания, цветы, подарки»: женщин-военных поздравили в минском Доме офицеров

В армии проходят службу более 4000 военнослужащих-женщин, более 680 из них носят офицерские погоны. Они успешно справляются не только с задачами в Вооруженных Силах, но и остаются образцовыми женами и заботливыми мамами, и даже в форме не теряют своего обаяния и женственности.

«Самые искренние пожелания, цветы, подарки»: женщин-военных поздравили в минском Доме офицеров
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские женщины принимают поздравления. Теплые слова прозвучали 7 марта в столичном Доме офицеров. Уже традиционно в канун 8 Марта сюда...
 
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