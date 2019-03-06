|
Дом на берегу озера покрылся метровым слоем льда
Новости США. В американской деревне Пуласки штата Нью-Йорк дом на берегу озера Онтарио покрылся льдом. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный репортёр Джон Куко.
«Лёд повсюду! Ещё один снимок Натали Куко показывает обледенелую собственность на пляже, возле восточного края озера Онтарио. Вместе с порывами ураганной силы были огромные волны, которые захлестнули дом, а затем вода замёрзла», –
Этим домом семья владеет 85 лет. По их словам, ничего подобного раньше не случалось. В этот раз толщина льда составляет около метра. После произошедшего владельцы дома приступили к очистке здания, чтобы минимизировать ущерб. Семья надеется, что сможет получить страховку. Однако даже в этом случае есть вероятность, что страховка может не покрыть весь нанесённый ущерб.
Джон уже не впервые видит «ледяной дом». В 2017 году мужчина видел аналогичный случай в том же штате. В том инциденте страховка покрыла весь нанесённый ущерб.
В Великобритании в 2019 году 25 февраля погода была совсем иной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. В американской деревне Пуласки штата Нью-Йорк дом на берегу озера Онтарио покрылся льдом. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный репортёр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)