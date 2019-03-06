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Дом на берегу озера покрылся метровым слоем льда

07.03.2019 16:49 — Разное | СТВ  
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Новости США. В американской деревне Пуласки штата Нью-Йорк дом на берегу озера Онтарио покрылся льдом. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный репортёр Джон Куко.  

Дом на берегу озера покрылся метровым слоем льда
Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital  

«Лёд повсюду! Ещё один снимок Натали Куко показывает обледенелую собственность на пляже, возле восточного края озера Онтарио. Вместе с порывами ураганной силы были огромные волны, которые захлестнули дом, а затем вода замёрзла», – написал Джон.  

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Дом на берегу озера покрылся метровым слоем льда
Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital  

Этим домом семья владеет 85 лет. По их словам, ничего подобного раньше не случалось. В этот раз толщина льда составляет около метра. После произошедшего владельцы дома приступили к очистке здания, чтобы минимизировать ущерб. Семья надеется, что сможет получить страховку. Однако даже в этом случае есть вероятность, что страховка может не покрыть весь нанесённый ущерб.  

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Дом на берегу озера покрылся метровым слоем льда
Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital  

Джон уже не впервые видит «ледяной дом». В 2017 году мужчина видел аналогичный случай в том же штате. В том инциденте страховка покрыла весь нанесённый ущерб.  

Дом на берегу озера покрылся метровым слоем льда
Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital  

В Великобритании в 2019 году 25 февраля погода была совсем иной. 

В Лондоне столбик термометра перевалил за 20 градусов тепла – подробнее здесь.  
 
 
Ссылка на источник 32
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Новости США. В американской деревне Пуласки штата Нью-Йорк дом на берегу озера Онтарио покрылся льдом. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный репортёр...
 
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