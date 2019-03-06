ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Добрые гаишники, классные спектакли и кружева. Как гомельчанам провести длинные выходные

07.03.2019 17:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Самый большой подарок для женщины — это любовь второй половины, а не всякие там материальные ценности. Если вам повезло и ваша избранница думает так же, то вот несколько идей на эти выходные.

Вологодское кружево

Передвижную выставку из кружевной столицы России — Вологды привезли в Гомель! Посетители могут увидеть кружевные жакеты, манто, пелерины, панно и другие изделия вологодских кружевниц.

Где: галерея Г. Х. Ващенко, ул. Карповича, 4

Когда: с 7 марта с 10.00.до 19.00

Почем: 6 рублей (для студентов и пенсионеров — 3 рубля)

Сюрприз для автоледи


Где: площадь Ленина

Когда: 8 марта с 11.00 до 12.00

Почем: в этот раз встреча с гаишником не будет стоить ничего

Если ваша женщина водит авто, усадите ее в этот день за руль и попросите проехать по площади Ленина. Там ее будут ждать… гаишники. Сначала она может немного расстроиться и даже испугаться. Но вы-то знаете все об их планах. 8 марта недалеко от памятника Ленину ГАИ проведет акцию «Сюрприз для автоледи!». Обещают цветы и никаких штрафов.

Два билета на спектакль по цене одного

Драматический театр в эти дни проводит акцию «Два билета по цене одного». 7 марта актеры выйдут на сцену с музыкальной комедией «Дамы и гусары», а 8 марта дадут спектакль «Мужчинам вход запрещен». Возрастной ценз — 18+.

Где: областной драмтеатр, пл. Ленина, 1

Когда: 7 и 8 марта

Почем: от 7 до11 рублей (два билета по цене одного)

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый большой подарок для женщины - это любовь второй половины, а не всякие там материальные ценности. Если вам повезло и ваша избранница думает так же, то вот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неизвестные обстреляли из миномёта церемонию в Кабуле: ранен кандидат в президенты Афганистана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика