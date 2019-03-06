Добрые гаишники, классные спектакли и кружева. Как гомельчанам провести длинные выходные

Самый большой подарок для женщины — это любовь второй половины, а не всякие там материальные ценности. Если вам повезло и ваша избранница думает так же, то вот несколько идей на эти выходные.

Вологодское кружево

Передвижную выставку из кружевной столицы России — Вологды привезли в Гомель! Посетители могут увидеть кружевные жакеты, манто, пелерины, панно и другие изделия вологодских кружевниц.

Где: галерея Г. Х. Ващенко, ул. Карповича, 4

Когда: с 7 марта с 10.00.до 19.00

Почем: 6 рублей (для студентов и пенсионеров — 3 рубля)

Сюрприз для автоледи





Где: площадь Ленина

Когда: 8 марта с 11.00 до 12.00

Почем: в этот раз встреча с гаишником не будет стоить ничего

Если ваша женщина водит авто, усадите ее в этот день за руль и попросите проехать по площади Ленина. Там ее будут ждать… гаишники. Сначала она может немного расстроиться и даже испугаться. Но вы-то знаете все об их планах. 8 марта недалеко от памятника Ленину ГАИ проведет акцию «Сюрприз для автоледи!». Обещают цветы и никаких штрафов.

Два билета на спектакль по цене одного

Драматический театр в эти дни проводит акцию «Два билета по цене одного». 7 марта актеры выйдут на сцену с музыкальной комедией «Дамы и гусары», а 8 марта дадут спектакль «Мужчинам вход запрещен». Возрастной ценз — 18+.

Где: областной драмтеатр, пл. Ленина, 1

Когда: 7 и 8 марта

Почем: от 7 до11 рублей (два билета по цене одного)