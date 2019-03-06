Минск стал в 9-балльных пробках

Автомобильные заторы образовались на столичных улицах еще до наступления окончания рабочего дня. Самая напряженная ситуация наблюдается в 17:00 в районе улицы Ленина (от улицы Немига до станции метро "Первомайская") и проспекта Независимости (от площади Победы до площади Ленина). Также машины стоят на улице Свердлова, К. Цеткин, Козлова, Толстого, Кирова, Красноармейской и др. Автомобильное движение на этих участках осуществляется со скоростью 3-10 км/ч.





С пятницы в Беларуси начинаются большие выходные в связи с Международным женским днем.



