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Минск стал в 9-балльных пробках
В преддверии больших выходных Минск стал в 9-балльных пробках, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".
Автомобильные заторы образовались на столичных улицах еще до наступления окончания рабочего дня. Самая напряженная ситуация наблюдается в 17:00 в районе улицы Ленина (от улицы Немига до станции метро "Первомайская") и проспекта Независимости (от площади Победы до площади Ленина). Также машины стоят на улице Свердлова, К. Цеткин, Козлова, Толстого, Кирова, Красноармейской и др. Автомобильное движение на этих участках осуществляется со скоростью 3-10 км/ч.
С пятницы в Беларуси начинаются большие выходные в связи с Международным женским днем.
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В преддверии больших выходных Минск стал в 9-балльных пробках, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".
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