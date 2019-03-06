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Беларусь стала 35-й в рейтинге самых влиятельных стран мира
Беларусь стала 35-й в рейтинге самых влиятельных стран мира, составленном американским изданием US News & World Report.
При составлении списка его авторы учитывали следующие показатели – лидерство, политическое и экономическое влияние, участие в международных альянсах и военную мощь.
Беларусь в рейтинге заняла 35-ю строчку, расположившись между Новой Зеландией и Ливаном.
Соседние с республикой Латвия и Эстония находятся на 79-м и 80-м местах соответственно, Литва и Польша занимают 76-ю и 44-ю строчки, Украина – 39-ю.
По версии издания, самым влиятельным государством мира являются США, Россия – на втором месте, Китай – на третьем. В первую десятку также вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
Издание US News & World Report является американским новостным журналом, интернет-аудитория которого превышает 20 миллионов пользователей.
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Беларусь стала 35-й в рейтинге самых влиятельных стран мира, составленном американским изданием US News & World Report.
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