Беларусь стала 35-й в рейтинге самых влиятельных стран мира

При составлении списка его авторы учитывали следующие показатели – лидерство, политическое и экономическое влияние, участие в международных альянсах и военную мощь.





Беларусь в рейтинге заняла 35-ю строчку, расположившись между Новой Зеландией и Ливаном.





Соседние с республикой Латвия и Эстония находятся на 79-м и 80-м местах соответственно, Литва и Польша занимают 76-ю и 44-ю строчки, Украина – 39-ю.





По версии издания, самым влиятельным государством мира являются США, Россия – на втором месте, Китай – на третьем. В первую десятку также вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.





Издание US News & World Report является американским новостным журналом, интернет-аудитория которого превышает 20 миллионов пользователей.



