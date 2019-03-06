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CМИ: Президент брестского «Динамо» может приобрести краковскую «Вислу»

07.03.2019 17:34 — Разное | Партизан  
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Один из старейших клубов Польши испытывает финансовые проблемы.

Босс брестского "Динамо" Александр Зайцев рассматривает вариант передислокации в польский футбол. Как сообщает польский источник, на днях Александр Зайцев побывал в Кракове, где провел переговоры на предмет приобретения местного клуба "Висла", сообщает "Прессбол".

Один из старейших клубов Польши, 13-кратный чемпион страны испытывает серьезные финансовые проблемы. В польской прессе также сообщается, что если у "Вислы" в скором времени не появится новый владелец, то клубу грозит банкротство. Бюджет краковского клуба журналистами оценивается в размере примерно 10 миллионов евро. В нынешнем чемпионате после 24 туров "Висла" занимает 10 -е место в турнирной таблице.

Брестское "Динамо", напомним, в связи с "делом Савицкого" рискует остаться без лицензии и потерять место в высшей лиге. Ситуация должна разрешиться на следующей неделе, когда в Доме футбола пройдет заседание исполкома и заседание лицензионного комитета.

 
 
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Один из старейших клубов Польши испытывает финансовые проблемы.
 
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