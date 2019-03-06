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Борис Пуховский стал игроком месяца по версии Европейской гандбольной федерации

07.03.2019 17:23 — Разное | Партизан  
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Разыгрывающий запорожского "Мотора" и сборной Беларуси Борис Пуховский стал игроком месяца по версии ЕГФ. Это первый белорусский гандболист, получивший подобную награду.



В трех матчах Лиги чемпионов Пуховский забросил 24 мяча, завершив групповой этап на второй строке в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов с показателем в 80 голов. 

Лучшие игроки февраля: Борис Пуховский ("Мотор", 1-е место), Анди Шмид ("Райн Левен", 2-е место), Кантен Маэ ("Веспрем", 3-е место), Михал Юрецки ("Виве", 4-е место), Люк Абало ("ПСЖ", 5-е место), отмечает "Быстрый центр".


 
 
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Разыгрывающий запорожского "Мотора" и сборной Беларуси Борис Пуховский стал игроком месяца по версии ЕГФ. Это первый белорусский гандболист, получивший подобную...
 
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