Жванецкий о России: Будут голодать, но не откажутся строить ракеты

Собеседнику » рассказал известный сатирик Михаил Жванецкий. Об этом в интервью «» рассказал известный сатирик













"Все дорожает. Всегда утешаешь себя: «Стало хуже, но еще терпимо». Но я интуитивно чувствую нарастание чего-то нехорошего. Вижу пересчитывание денег в карманах... Было время, когда ты не знал, сколько у тебя в кошельке. А сейчас должен знать.





При этом наше общество с радостью будет голодать, но строить ракеты... А того, чтобы и быть сытыми, и запускать ракеты, почему-то никто в правительстве еще не предложил", - сказал он.





Но больше всего Жванецкого возмущают в России разгильдяйство и тотальная безнаказанность.





"Ко всему этому нельзя просто так относиться. То, что газовая система никудышная и дороги не чистят – это уже для России привычно. Но то, что не работают суды, для меня необычно. Это безобразие", - говорит Жванецкий.