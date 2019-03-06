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Жванецкий о России: Будут голодать, но не откажутся строить ракеты

07.03.2019 17:12 — Разное | Партизан  
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Российское общество "с удовольствием будет голодать, но продолжит строить ракеты, а жизнь в стране "стала хуже, но еще терпимо".

Об этом в интервью «Собеседнику» рассказал известный сатирик Михаил Жванецкий.



"Все дорожает. Всегда утешаешь себя: «Стало хуже, но еще терпимо». Но я интуитивно чувствую нарастание чего-то нехорошего. Вижу пересчитывание денег в карманах... Было время, когда ты не знал, сколько у тебя в кошельке. А сейчас должен знать.

При этом наше общество с радостью будет голодать, но строить ракеты... А того, чтобы и быть сытыми, и запускать ракеты, почему-то никто в правительстве еще не предложил", - сказал он. 

Но больше всего Жванецкого возмущают в России разгильдяйство и тотальная безнаказанность.

"Ко всему этому нельзя просто так относиться. То, что газовая система никудышная и дороги не чистят – это уже для России привычно. Но то, что не работают суды, для меня необычно. Это безобразие", - говорит Жванецкий.

 
 
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Российское общество "с удовольствием будет голодать, но продолжит строить ракеты, а жизнь в стране "стала хуже, но еще терпимо".
 
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