|
Жванецкий о России: Будут голодать, но не откажутся строить ракеты
Российское общество "с удовольствием будет голодать, но продолжит строить ракеты, а жизнь в стране "стала хуже, но еще терпимо".
Об этом в интервью «
"Все дорожает. Всегда утешаешь себя: «Стало хуже, но еще терпимо». Но я интуитивно чувствую нарастание чего-то нехорошего. Вижу пересчитывание денег в карманах... Было время, когда ты не знал, сколько у тебя в кошельке. А сейчас должен знать.
При этом наше общество с радостью будет голодать, но строить ракеты... А того, чтобы и быть сытыми, и запускать ракеты, почему-то никто в правительстве еще не предложил", - сказал он.
Но больше всего Жванецкого возмущают в России разгильдяйство и тотальная безнаказанность.
"Ко всему этому нельзя просто так относиться. То, что газовая система никудышная и дороги не чистят – это уже для России привычно. Но то, что не работают суды, для меня необычно. Это безобразие", - говорит Жванецкий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское общество "с удовольствием будет голодать, но продолжит строить ракеты, а жизнь в стране "стала хуже, но еще терпимо".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)