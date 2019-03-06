При проведении очередного призыва (с 1 февраля и продлится до конца мая) возникла проблема недостаточного количества призывников для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, годных к военной службе по состоянию здоровья. Минобороны объясняет проблему "демографической ситуацией".





Но коль проблема существует, ее надо решать. Каким образом?





Министерство обороны по согласованию с другими государственными органами наиболее целесообразным считает путь сокращения количества отсрочек от призыва, и в первую очередь для продолжения образования. Минобороны хочет предоставлять отсрочку для продолжения образования только один раз.





Для убедительности военное ведомство жонглирует цифрами: в Беларуси сейчас наибольшее количество категорий граждан (47), которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу, службу в резерве. Для сравнения: в Азербайджане таких категорий 12; в Армении - 17; в Казахстане - 18; в Российской Федерации - 22; в Украине - 30.





Система отбора граждан по состоянию здоровья для прохождения срочной военной службы значительных изменений не претерпит, утверждает Минобороны: распределение призывников, как и ранее, будет осуществляться по показателям предназначения (их всего 12).





Кнут и пряник





временно ограничивать права на выезд из страны в случае неявки граждан на мероприятия по призыву; принятие "иных мер, исключающих возможность граждан уклоняться от призыва". В Беларуси ничего не происходит без запретительно-ограничительных мер. Призыв на службу – не исключение. Минобороны предлагает ввести ограничения при приеме на государственную и иную службу граждан, не прошедших военную службу;в случае неявки граждан на мероприятия по призыву; принятие "иных мер, исключающих возможность граждан уклоняться от призыва".





Минобороны кнут продемонстрировало. А какой пряник обещает?









Гражданам, прошедшим военную службу, службу в резерве, предложены:





льготы при поступлении и обучении в учреждениях образования (первоочередное право получения жилья в общежитии, например);





право на обучение за счет средств госбюджета на подготовительных отделениях вузов;





преимущественное право на зачисление в учреждения высшего и среднего специального образования;





предоставление права выбора при распределении после окончания учреждения высшего и среднего специального образования;





право на поступление вне конкурса на заочную форму получения среднего специального и высшего образования I ступени по наиболее востребованным экономикой специальностям, перечень которых будет определяться Министерством образования по согласованию с Министерством экономики, Министерством труда и социальной защиты;





включение периода срочной военной службы в минимальный страховой стаж для получения пенсии;





ограничение на прием на государственную службу, военную службу, службу в военизированные организации граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;





предоставление гарантии на прием на работу к прежнему нанимателю в организации вне зависимости от форм собственности после увольнения со срочной военной службы (в настоящее время только в государственные организации).





"Призывники могут получить отсрочку еще до поступления"





Предлагаемые изменения "Белорусскому партизану" комментирует представитель Центра прав призывника Кирилл Петренко.





- Об изменениях в сфере призыва за последние две недели два раза звучали заявления на уровне президента и еще два раза - на уровне Минобороны. Стало быть, всё серьезно, и определенные изменения произойдут. Их могут называть усовершенствованием, оптимизацией, но их цель ясна — план призыва нужно как-то выполнить.





Из конкретных предложений вновь озвучили предоставление отсрочки для продолжения образования только один раз, и это уже сейчас должно беспокоить тех нынешних и будущих призывников, которые планируют поступать в вузы или ссузы, и которым к 1 сентября года поступления исполнится 18 лет.





Если это предложение станет законом без каких-либо исключений, такие призывники благодаря бдительным призывным комиссиям попросту могут получить свою единственную образовательную отсрочку еще до поступления в вуз или ссуз.





Может быть, призывники могут просто надеяться, что если поправки и примут, то они вступят в силу не слишком скоро и останется определенное время для маневра.





Предыдущие поправки в Закон "О воинской обязанности и военной службе" принимались на протяжении полутора лет, но они были частично в пользу призывников, частично - не очень, сейчас же направление изменений однозначно – против призывников.









Субъективный фактор - плановые показатели призыва





- Даже если говорить только о предложении по образовательным отсрочкам, то его реализация способна привнести многим призывникам сюрпризы при получении образования, особенно высшего. Впрочем, если считать, что среднего образования хватит всем, то проблемы нет.





под лозунгом "исключения субъективных факторов" , о чем заявил 5 марта исполняющий обязанности начальника военно-медицинского управления Министерства обороны Дмитрий Альховик, то, может быть, субъективный фактор - это сами плановые показатели призыва? Если же с выполнением плана призыва всё настолько плохо, что нужно облегчать требования к здоровью призывников, о чем заявил 5 марта исполняющий обязанности начальника военно-медицинского управления Министерства обороныто, может быть, субъективный фактор - это сами плановые показатели призыва?





Если всё дойдет до того, что численность нашей призывной армии будет сохранена за счёт оторванных от учебы, семьи, "недостаточно больных" призывников, то от кого и чего она должна быть способна защитить страну?





Если всё это действительно нужно лишь для обеспечения обороноспособности Родины, то Минобороны должно представить и план пересмотра практических подходов к прохождению призывной службы, иначе мы будем и дальше узнавать о степени обороноспособности и важности призывной службы по рассказам отслуживших: о покраске травы, чистке картошки, тягании круглого и катании квадратного.





Либо по обвинительным заключениям прокуроров вместо рассказов тех, кто рассказать ничего не сможет.



