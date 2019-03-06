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Кнут и пряник. Обороноспособность за счет оторванных от учебы и "недостаточно больных" солдат?
Сайт Министерства обороны
При проведении очередного призыва (с 1 февраля и продлится до конца мая) возникла проблема недостаточного количества призывников для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, годных к военной службе по состоянию здоровья. Минобороны объясняет проблему "демографической ситуацией".
Но коль проблема существует, ее надо решать. Каким образом?
Министерство обороны по согласованию с другими государственными органами наиболее целесообразным считает путь сокращения количества отсрочек от призыва, и в первую очередь для продолжения образования. Минобороны хочет предоставлять отсрочку для продолжения образования только один раз.
Для убедительности военное ведомство жонглирует цифрами: в Беларуси сейчас наибольшее количество категорий граждан (47), которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу, службу в резерве. Для сравнения: в Азербайджане таких категорий 12; в Армении - 17; в Казахстане - 18; в Российской Федерации - 22; в Украине - 30.
Система отбора граждан по состоянию здоровья для прохождения срочной военной службы значительных изменений не претерпит, утверждает Минобороны: распределение призывников, как и ранее, будет осуществляться по показателям предназначения (их всего 12).
Кнут и пряник
В Беларуси ничего не происходит без запретительно-ограничительных мер. Призыв на службу – не исключение. Минобороны предлагает ввести ограничения при приеме на государственную и иную службу граждан, не прошедших военную службу;
Минобороны кнут продемонстрировало. А какой пряник обещает?
Гражданам, прошедшим военную службу, службу в резерве, предложены:
льготы при поступлении и обучении в учреждениях образования (первоочередное право получения жилья в общежитии, например);
право на обучение за счет средств госбюджета на подготовительных отделениях вузов;
преимущественное право на зачисление в учреждения высшего и среднего специального образования;
предоставление права выбора при распределении после окончания учреждения высшего и среднего специального образования;
право на поступление вне конкурса на заочную форму получения среднего специального и высшего образования I ступени по наиболее востребованным экономикой специальностям, перечень которых будет определяться Министерством образования по согласованию с Министерством экономики, Министерством труда и социальной защиты;
включение периода срочной военной службы в минимальный страховой стаж для получения пенсии;
ограничение на прием на государственную службу, военную службу, службу в военизированные организации граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на то законных оснований;
предоставление гарантии на прием на работу к прежнему нанимателю в организации вне зависимости от форм собственности после увольнения со срочной военной службы (в настоящее время только в государственные организации).
"Призывники могут получить отсрочку еще до поступления"
Предлагаемые изменения "Белорусскому партизану" комментирует представитель Центра прав призывника Кирилл Петренко.
- Об изменениях в сфере призыва за последние две недели два раза звучали заявления на уровне президента и еще два раза - на уровне Минобороны. Стало быть, всё серьезно, и определенные изменения произойдут. Их могут называть усовершенствованием, оптимизацией, но их цель ясна — план призыва нужно как-то выполнить.
Из конкретных предложений вновь озвучили предоставление отсрочки для продолжения образования только один раз, и это уже сейчас должно беспокоить тех нынешних и будущих призывников, которые планируют поступать в вузы или ссузы, и которым к 1 сентября года поступления исполнится 18 лет.
Если это предложение станет законом без каких-либо исключений, такие призывники благодаря бдительным призывным комиссиям попросту могут получить свою единственную образовательную отсрочку еще до поступления в вуз или ссуз.
Может быть, призывники могут просто надеяться, что если поправки и примут, то они вступят в силу не слишком скоро и останется определенное время для маневра.
Предыдущие поправки в Закон "О воинской обязанности и военной службе" принимались на протяжении полутора лет, но они были частично в пользу призывников, частично - не очень, сейчас же направление изменений однозначно – против призывников.
Субъективный фактор - плановые показатели призыва
- Даже если говорить только о предложении по образовательным отсрочкам, то его реализация способна привнести многим призывникам сюрпризы при получении образования, особенно высшего. Впрочем, если считать, что среднего образования хватит всем, то проблемы нет.
Если же с выполнением плана призыва всё настолько плохо, что нужно облегчать требования к здоровью призывников
Если всё дойдет до того, что численность нашей призывной армии будет сохранена за счёт оторванных от учебы, семьи, "недостаточно больных" призывников, то от кого и чего она должна быть способна защитить страну?
Если всё это действительно нужно лишь для обеспечения обороноспособности Родины, то Минобороны должно представить и план пересмотра практических подходов к прохождению призывной службы, иначе мы будем и дальше узнавать о степени обороноспособности и важности призывной службы по рассказам отслуживших: о покраске травы, чистке картошки, тягании круглого и катании квадратного.
Либо по обвинительным заключениям прокуроров вместо рассказов тех, кто рассказать ничего не сможет.
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Сайт Министерства обороны опубликовал статью о предполагаемых изменениях в процедуре призыва на срочную военную службу. Что предлагает военное ведомство?
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