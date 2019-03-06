Кривко не выступит в эстафете на Кубке мира - то ли отравилась, то ли заболела









Еврорадио рассказала ее мать Людмила Кривко. Из-за состояния здоровья Ирина пропускает сегодняшнюю смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Об этомрассказала ее мать Людмила Кривко. Из-за состояния здоровья Ирина пропускает сегодняшнюю смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Эстерсунде.





"Она какое-то отравление получила, — рассказывает Людмила Кривко. — Вчера она мне писала, что и тошнота, и температура немного поднялась... Еще 5-го [марта] было нормально. А вчера симптомы отравления проявились. Говорит: "Не знаю, от чего". Вспоминает, что какой-то салат из капусты съела... Не знаю, какой диагноз поставил врач. Какое-то невезение".





Людмила Кривко ждет вестей от дочери и переживает, сможет ли та принять участие 8 марта в спринте.





Тем временем sputnik.by сообщил, что у Ирины Кривко диагностирован кишечный грипп. Якобы проблемы со здоровьем есть и у некоторых других биатлонистов (например, у Романа Елетнова). Медики предполагают, что спортсмены чувствуют "последствия сбора в Раубичах и общения с родственниками".









В смешанной эстафете в четверг примут участие Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Антон Смольский и Сергей Бочарников. Начало в 18:15 по белорусскому времени.



